В ОАЭ к 2022 году построят новое посольство Узбекистана

Общая площадь дипломатического объекта, который будет расположен в Абу-Даби, составит 5 575 квадратных метров.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Узбекистан до 1 декабря 2022 года завершит строительство комплекса зданий нового посольства в Объединенных Арабских Эмиратах, следует из постановления постановление Кабмина республики.

Общая площадь объекта, который будет расположен в Абу-Даби, составит 5 575 квадратных метров.

В комплекс войдут: само здание посольства, отдельное здание для приема граждан по консульским вопросам, резиденция главы дипмиссии, контрольно-пропускные пункты, инженерно-технический блок, спортивные сооружения, гараж на шесть машин и автостоянка.

Напомним, во вторник президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором обсудил ход реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году с компаниями из ОАЭ на сумму свыше 10 миллиардов долларов.