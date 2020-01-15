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Шавкат Мирзиёев встретился с Вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом

В ОАЭ к 2022 году построят новое посольство Узбекистана

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Общая площадь дипломатического объекта, который будет расположен в Абу-Даби, составит 5 575 квадратных метров.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Узбекистан до 1 декабря 2022 года завершит строительство комплекса зданий нового посольства в Объединенных Арабских Эмиратах, следует из постановления постановление Кабмина республики.

Общая площадь объекта, который будет расположен в Абу-Даби, составит 5 575 квадратных метров.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 25 декабря провел совещание по вопросам активного привлечения и эффективного использования грантов
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев обсудил ход реализации совместных проектов с ОАЭ и Японией

В комплекс войдут: само здание посольства, отдельное здание для приема граждан по консульским вопросам, резиденция главы дипмиссии, контрольно-пропускные пункты, инженерно-технический блок, спортивные сооружения, гараж на шесть машин и автостоянка.

Напомним, во вторник президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором обсудил ход реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году с компаниями из ОАЭ на сумму свыше 10 миллиардов долларов.

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Теги:
Узбекистан, посольство, ОАЭ



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