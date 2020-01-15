Правительство России в полном составе уходит в отставку — Медведев

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил президенту страны Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку, сообщает РИА Новости.

"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы все были свидетелями послания президента РФ, Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения, когда они будут приняты — а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, — они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти", — сказал Медведев на встрече с главой государства после послания.

"Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку", — отметил он.

© Sputnik / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ, 15 января 2020 года.

Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, "хотя не все получилось".

Глава государства также сказал, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабмина. Пока он просит их выполнять обязанности в полном объеме.