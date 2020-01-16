Президент Узбекистана принял и. о. министра иностранных дел Сергея Лаврова

О развитии двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества свидетельствует интенсивный диалог на высшем уровне, беспрецедентная активизация взаимных обменов и расширение многопланового сотрудничества, отметили на встрече.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял исполняющего обязанности министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, находящегося в стране с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента.

Открывая встречу, глава государства с глубоким удовлетворением отметил возрастающую динамику в развитии двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества.

Об этом свидетельствует интенсивный диалог на высшем уровне, беспрецедентная активизация взаимных обменов и расширение многопланового сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной, образовательной сферах и в других приоритетных направлениях.

Сергей Лавров поблагодарил главу Узбекистана за теплый прием и передал искренние приветствия президента России Владимира Путина. Особо подчеркнута определяющая роль лидеров двух стран в достижении современного уровня взаимодействия.

В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы узбекско-российских отношений, состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке.

Особое внимание было уделено вопросам подготовки предстоящих в этом году встреч на высшем уровне.