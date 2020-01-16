14:28 16 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB156.59
  • EUR10620.45
  • USD9550.76
Поиск
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте.

"Поступайте в МГИМО", — Лавров ответил журналисту о своем новом статусе

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
Получить короткую ссылку
1210
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1323/28/13232826.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200116/13232960/Postupayte-v-MGIMO--Lavrov-otvetil-zhurnalistu-o-svoem-novom-statuse.html

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступил перед студентами и преподавателями Ташкентского филиала МГИМО. Участники встречи смогли задать ему вопросы, в том числе довольно острые.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров дипломатично и с юмором ответил на вопрос узбекского журналиста о своем новом статусе.

В ходе выступления в Ташкентском филиале МГИМО шеф-редактор одного из узбекских телеканалов задал Лаврову два самых обсуждаемых сегодня вопроса: о новом статусе министра и его будущем, а также о переговорах Москвы и Ташкента по вступлению Узбекистана в ЕАЭС.

"Вы журналист? — спросил Лавров — Поступайте в МГИМО. Что касается вашего вопроса по поводу моего статуса и. о., то хочу сказать, что с самого момента выпуска из МГИМО я всегда именно исполнял обязанности, честно и добросовестно".

Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся переговоры по присоединению Узбекистана к ЕАЭС, Лавров подчеркнул, что окончательное решение будут принимать президент республики и парламент страны. Когда журналист попытался уточнить, до чего договорились Лавров и Мирзиёев на сегодняшней встрече в Ташкенте, российский дипломат с улыбкой снова повторил: "Говорю же: поступайте в МГИМО".

После серии вопросов-ответов министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов пожелал Сергею Лаврову "еще много лет успешно исполнять свои обязанности". Аудитория встретила эти слова аплодисментами, а российский дипломат улыбнулся и поблагодарил за внимание. 

Денежные купюры: евро и доллары
© Sputnik / Виталий Тимкив
Инвестиции России в узбекскую экономику превысили 9 млрд долларов
Официальный визит исполняющего обязанности министра иностранных дел России в Узбекистан проходит 15-16 января. В ходе поездки Лавров провел переговоры со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым, а также был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений в сфере экономики, безопасности, атомной энергетики и гуманитарного сотрудничества.  

Теги:
ЕАЭС, МГИМО, МИД России, Сергей Лавров



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мероприятия, посвященные Дню защитников Родины в Узбекистане
Парад, цветы и военная техника: как страна отметила День защитников Родины
LIVE: Лавров обращается к студентам МГИМО в Ташкенте
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Выступление Сергея Лаврова в Ташкентском филиале МГИМО
Порядок формирования Сената Олий Мажлиса
Выборы в Сенат Олий Мажлиса: порядок избрания и требования к кандидатам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться