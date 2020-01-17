ЦИК объявила итоги голосования на выборах в Сенат Олий Мажлиса — список

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана обнародовал результаты выборов в верхнюю палату парламента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В ходе голосования в регионах определены 84 из 100 сенаторов - по шесть представителей от каждого субъекта страны. Согласно данным ЦИК, большинство сенаторов (38 человек) представляют партию УзЛиДеП, 22 - НДПУ, 11 - "Миллий тикланиш", 5 - "Адолат". Еще два представителя вошли в состав Сената от Экологической партии, а шесть - беспартийные.
полный список членов Сената опубликован в Telegram-канале Правовой информации.
Национальный состав выглядит следующим образом: узбеки — 77, каракалпаки - 3, таджики - 2, а также по одному представителю кыргызской и русской национальности.
"Сегодня мы увидели в социальных сетях бурное обсуждение вопроса касательно возраста сенаторов. Хочу сказать, что в мировой практике парламентаризма, особенно в европейских странах, именно верхняя палата является своего рода Палатой Старейшин, в которой представлены политики, умудрённые большим жизненным опытом. Традиционно нижняя палата бывает молодой и динамичной, а основную часть сенаторов составляют аксакалы. Это и показывает нам то, как работает "система сдержек и противовесов", — подчеркнул Кудратходжаев.
Он добавил, что в новом составе Сената от исполнительной власти представлены лишь хокимы областей, в то время как районных руководителей там нет. Такой подход, уверен член ЦИК, свидетельствует о максимальном соблюдении принципа разделения властей.