ЦИК объявила итоги голосования на выборах в Сенат Олий Мажлиса — список

Голосование в регионах Узбекистана проходило 16-17 января. От каждой области избраны по шесть представителей верхней палаты, еще 16 сенаторов назначит президент.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана обнародовал результаты выборов в верхнюю палату парламента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ходе голосования в регионах определены 84 из 100 сенаторов - по шесть представителей от каждого субъекта страны. Согласно данным ЦИК, большинство сенаторов (38 человек) представляют партию УзЛиДеП, 22 - НДПУ, 11 - "Миллий тикланиш", 5 - "Адолат". Еще два представителя вошли в состав Сената от Экологической партии, а шесть - беспартийные.

полный список членов Сената опубликован в Telegram-канале Правовой информации.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Итоги голосования в Сенат - национальный, партийный и гендерный состав

Что касается гендерного состава, то большинство сенаторов - мужчины (61 парламентарий), в то время как женщин всего 23.

Национальный состав выглядит следующим образом: узбеки — 77, каракалпаки - 3, таджики - 2, а также по одному представителю кыргызской и русской национальности.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Итоги выборов в Сенат по профессиональному составу

По профессиональной принадлежности больше всего в верхней палате парламента промышленников — 18, на втором месте по численности работники сферы науки и образования - 12 представителей, а на третьем месте предприниматели (11 человек).

"Сегодня мы увидели в социальных сетях бурное обсуждение вопроса касательно возраста сенаторов. Хочу сказать, что в мировой практике парламентаризма, особенно в европейских странах, именно верхняя палата является своего рода Палатой Старейшин, в которой представлены политики, умудрённые большим жизненным опытом. Традиционно нижняя палата бывает молодой и динамичной, а основную часть сенаторов составляют аксакалы. Это и показывает нам то, как работает "система сдержек и противовесов", — подчеркнул Кудратходжаев.

Первое заседание обновленного состава Сената планируется провести уже в понедельник, 20 января.

Он добавил, что в новом составе Сената от исполнительной власти представлены лишь хокимы областей, в то время как районных руководителей там нет. Такой подход, уверен член ЦИК, свидетельствует о максимальном соблюдении принципа разделения властей.