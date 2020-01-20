Мирзиёев — депутатам нижней палаты: вы избраны в исторически важное время

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил новоизбранных депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, отметив, что они удостоены высокой чести: граждане оказали им большое доверие. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Состоявшиеся выборы в парламент и местные кенгаши стали важным политическим экзаменом для Узбекистана, и наш народ достойно проявил себя в этом процессе", — сказал Шавкат Мирзиёев, выступая на первом после выборов заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.

"За последние три года мы предоставили широкие полномочия нашему парламенту. Многие крупные государства только идут на такие шаги. Правильно ли мы пользуемся данными привилегиями? Этот вопрос нас мучает, — заявил президент. — Вы избраны депутатами в исторически важное время. Вам дана возможность для принятия правильных, исторически важных законов. Законов, направленных на улучшение условий жизни граждан".

В Ташкенте проходит первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Пресс-служба президента Узбекистана

В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Пресс-служба президента Узбекистана

В Ташкенте проходит первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Пресс-служба президента Узбекистана 1 / 3 Пресс-служба президента Узбекистана В Ташкенте проходит первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан

В мире ежечасно растет конкуренция, и необходимо упорно работать, чтобы быть готовыми к вызовам на должном уровне, отметил Мирзиёев. Только народ будет оценивать, правильные ли предпринимаются шаги, подчеркнул он.

"Мы до сих пор остаемся вчерашним Узбекистаном, — заявил президент. — Вы будете готовить пятилетнюю почву для новой страны".

Выборы в Законодательную палату парламента Узбекистана прошли в два тура — 22 декабря 2019 года и 5 января 2020-го. Процедура была проведена в соответствии с новым Избирательным кодексом.

По итогам парламентских выборов Центризбирком зарегистрировала 150 депутатов Законодательной палаты и 97 членов Сената. Тринадцать членов верхней палаты были назначены президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. Вакантными остаются еще три места, которые будут заняты решением главы государства.