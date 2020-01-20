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Кадыров прокомментировал слухи о его назначении на другую должность

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200120/13262246/Kadyrov-prokommentiroval-slukhi-o-ego-naznachenii-na-druguyu-dolzhnost.html

Ранее некоторые СМИ распространили сообщения о том, что главе Чечни якобы предложили должность полномочного представителя президента России.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг слухи о его назначении на другую должность, сообщает РИА Новости.

"У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику, и никогда мне не предлагали другую должность. Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить", — заявил Кадыров на расширенном заседании правительства в Грозном. Это первое совещание правительства с начала года.

Политик отметил: стоит любому чиновнику не появиться в эфире один-два дня, как сразу в связи с этим начинают распространяться слухи. 

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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Глава Чечни призвал не распространять слухи, а работать на благо своей Родины.

Ранее на сайте главы и правительства Чечни было опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, который назначил исполняющим обязанности главы региона премьера Муслима Хучиева на период своей "временной нетрудоспособности". По словам пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова, Кадыров проходит курс лечения. Он также отметил, что это обычная практика — когда во время отпуска или временной нетрудоспособности исполнение обязанностей главы возлагается на председателя правительства региона. 

Позднее некоторые СМИ распространили сообщения о том, что Кадырову якобы предложили должность полномочного представителя президента России.

Теги:
Россия, политика, Чеченская республика, Рамзан Кадыров



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