Кадыров прокомментировал слухи о его назначении на другую должность

Ранее некоторые СМИ распространили сообщения о том, что главе Чечни якобы предложили должность полномочного представителя президента России.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг слухи о его назначении на другую должность, сообщает РИА Новости.

"У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику, и никогда мне не предлагали другую должность. Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить", — заявил Кадыров на расширенном заседании правительства в Грозном. Это первое совещание правительства с начала года.

Политик отметил: стоит любому чиновнику не появиться в эфире один-два дня, как сразу в связи с этим начинают распространяться слухи.

Глава Чечни призвал не распространять слухи, а работать на благо своей Родины.

Ранее на сайте главы и правительства Чечни было опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, который назначил исполняющим обязанности главы региона премьера Муслима Хучиева на период своей "временной нетрудоспособности". По словам пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова, Кадыров проходит курс лечения. Он также отметил, что это обычная практика — когда во время отпуска или временной нетрудоспособности исполнение обязанностей главы возлагается на председателя правительства региона.

Позднее некоторые СМИ распространили сообщения о том, что Кадырову якобы предложили должность полномочного представителя президента России.