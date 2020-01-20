Председателем Сената Олий Мажлиса избрана Танзила Нарбаева

На заседании были избраны председатель, заместители председателя и члены каждого комитета и комиссии. Также было объявлено об отставке правительства.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Члены верхней палаты избрали председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву, сообщается на официальном сайте президента республики.

Официальный сайт президента Танзила Нарбаева во время заседания Сената

Первым заместителем председателя Сената избран Садык Сафаев.

Официальный сайт правительства Садык Сафаев во время заседания Сената

В соответствии со статьей 86 Конституции Узбекистана одним из заместителей председателя Сената должен быть представитель Республики Каракалпакстан. Эту должность займет Муса Ерниязов.

Официальный сайт президента Муса Ерниязов во время заседания Сената

Одним из зампредседателей Сената тайным голосованием также избран Зайниддин Низамходжаев.

Официальный сайт президента Зайниддин Низамходжаев во время заседания Сената

Кандидатуры на эти должности были представлены президентом Шавкатом Мирзиёевым в соответствии со статьей 93 Конституции Узбекистана.

Официальный сайт президента Шавкат Мирзиёев во время заседания Сената

В ходе заседания были также образованы комитеты по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма, бюджета и экономических реформ, борьбе с коррупцией и по судебно-правовым вопросам.

Также были сформированы комитеты по вопросам обороны и безопасности, науки, образования и здравоохранения, культуры и спорта, экологии.

Кроме того, была образована Комиссия по регламенту и этике и комитеты по вопросам женщин и гендерного равенства, по вопросам молодежи, по аграрным, водохозяйственным вопросам.

"По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие постановления Сената Олий Мажлиса. Кроме того, зачитано заявление Премьер-министра о сложении Кабинетом Министров своих полномочий перед вновь избранным составом Олий Мажлиса и принято соответствующее решение", - говорится на сайте президента.

Правительство продолжит работу до формирования нового состава кабмина в соответствии с решением Шавката Мирзиёева.

Парламент рассмотрит кандидатуру нового премьер-министра в ходе совместного заседания обеих палат, которое состоится 21 января.