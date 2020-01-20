Председателем Сената Олий Мажлиса избрана Танзила Нарбаева

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Члены верхней палаты избрали председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву, сообщается на официальном сайте президента республики.
Первым заместителем председателя Сената избран Садык Сафаев.
В соответствии со статьей 86 Конституции Узбекистана одним из заместителей председателя Сената должен быть представитель Республики Каракалпакстан. Эту должность займет Муса Ерниязов.
Одним из зампредседателей Сената тайным голосованием также избран Зайниддин Низамходжаев.
Кандидатуры на эти должности были представлены президентом Шавкатом Мирзиёевым в соответствии со статьей 93 Конституции Узбекистана.
В ходе заседания были также образованы комитеты по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма, бюджета и экономических реформ, борьбе с коррупцией и по судебно-правовым вопросам.
Также были сформированы комитеты по вопросам обороны и безопасности, науки, образования и здравоохранения, культуры и спорта, экологии.
Кроме того, была образована Комиссия по регламенту и этике и комитеты по вопросам женщин и гендерного равенства, по вопросам молодежи, по аграрным, водохозяйственным вопросам.
"По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие постановления Сената Олий Мажлиса. Кроме того, зачитано заявление Премьер-министра о сложении Кабинетом Министров своих полномочий перед вновь избранным составом Олий Мажлиса и принято соответствующее решение", - говорится на сайте президента.
Правительство продолжит работу до формирования нового состава кабмина в соответствии с решением Шавката Мирзиёева.
Парламент рассмотрит кандидатуру нового премьер-министра в ходе совместного заседания обеих палат, которое состоится 21 января.