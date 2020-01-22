Токаев и Жээнбеков приедут в Москву на парад Победы

В мае исполнится 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин пригласил посетить парад в Москве всех лидеров стран СНГ, глав Южной Осетии, Абхазии, а также Франции, Китая, США, КНДР, Индии и Пакистана.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков приедут в Москву на парад Победы, сообщается на Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.

Представители аппарата президента Кыргызстана и пресс-секретарь Токаева подтвердили, что приглашения получены. Главы государств собираются совершить визит в Россию 9 мая, где поучаствуют в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пригласил посетить парад Победы всех лидеров стран СНГ, глав Южной Осетии, Абхазии, а также Франции, Китая, США, КНДР, Индии и Пакистана.

Получил приглашение и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Первый замглавы МИД Узбекистана Ильхом Неъматов в интервью РИА Новости заявил, что глава государства, вероятнее всего, примет участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве.