Токаев и Жээнбеков приедут в Москву на парад Победы

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков приедут в Москву на парад Победы, сообщается на Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пригласил посетить парад Победы всех лидеров стран СНГ, глав Южной Осетии, Абхазии, а также Франции, Китая, США, КНДР, Индии и Пакистана.
Получил приглашение и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Первый замглавы МИД Узбекистана Ильхом Неъматов в интервью РИА Новости заявил, что глава государства, вероятнее всего, примет участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве.