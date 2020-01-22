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Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Токаев и Жээнбеков приедут в Москву на парад Победы

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200122/13277739/Tokaev-i-Zheenbekov-priedut-v-Moskvu-na-parad-Pobedy.html

В мае исполнится 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин пригласил посетить парад в Москве всех лидеров стран СНГ, глав Южной Осетии, Абхазии, а также Франции, Китая, США, КНДР, Индии и Пакистана.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков приедут в Москву на парад Победы, сообщается на Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.

Ильхом Неъматов - первый заместитель министра иностранных дел
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ильхом Неъматов: думаю, президент Узбекистана приедет на 9 Мая в Москву
Представители аппарата президента Кыргызстана и пресс-секретарь Токаева подтвердили, что приглашения получены. Главы государств собираются совершить визит в Россию 9 мая, где поучаствуют в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пригласил посетить парад Победы всех лидеров стран СНГ, глав Южной Осетии, Абхазии, а также Франции, Китая, США, КНДР, Индии и Пакистана.

Получил приглашение и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Первый замглавы МИД Узбекистана Ильхом Неъматов в интервью РИА Новости заявил, что глава государства, вероятнее всего, примет участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Кыргызстан, Парад Победы, парад, Центральная Азия, СНГ, память, история, праздник, 9 Мая, Россия, Москва, День Победы



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