Стали известны имена председателей комитетов нижней палаты парламента

На первом заседании Сената Олий Мажлиса нового состава были образованы 8 комитетов и Комиссия Сената по регламенту и этике, а также избраны их председатели. Сенаторы уже начали свою деятельность.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Пресс-служба Сената сообщила, кто возглавил комитеты нижней палаты парламента.

Председатель Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма – сенатор Равшанбек Озодбекович Олимов, избранный сенатором от Андижанской области.

Он в течение многих лет работал послом нашей страны в зарубежных странах, в последнее время – в должности начальника Управления Министерства иностранных дел по работе с государствами СНГ.

Председатель Комитета Сената по вопросам бюджета и экономических реформ – Эркин Файзиевич Гадоев, избранный сенатором от Бухарской области.

Он долгие годы работал заместителем председателя Государственного налогового комитета, с 2018 года – в должности первого заместителя директора Департамента Министерства финансов.

Председатель Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции – Батир Джолдасович Матмуратов, избранный сенатором от Республики Каракалпакстан.

Председатель Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности – Кутбиддин Нукриддинович Бурхонов, избранный сенатором от Ташкентской области.

Ранее он работал директором Центра повышения квалификации юристов при Министерства юстиции.

Председатель Комитета Сената по вопросам науки, образования и здравоохранения – Робахон Анваровна Махмудова, избранная сенатором от Ферганской области.

Она до этого работала в должности заведующей Народной приемной президента Республики Узбекистан в Ферганской области.

Председатель Комитета Сената по вопросам женщин и гендерного равенства – Феруза Фарходовна Эшматова, избранная сенатором от Кашкадарьинской области.

Ранее она осуществляла свою деятельность в должности заместителя председателя Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по международным делам и межпарламентским вопросам.

Председатель Комитета Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта – сенатор Бахтиёр Сайфуллаевич Сайфуллаев, назначенный сенатором в соответствии с указом президента Республики Узбекистан.

До избрания председателем Комитета он работал в должности министра культуры Республики Узбекистан – ректора Государственной консерватории Узбекистана.

Председатель Комитета Сената по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии – Баходир Садуллаевич Тожиев, избранный сенатором от Хорезмской области.

Заместитель председателя Сената Олий Мажлиса - Зайниддин Махаматович Низамходжаев, избранный сенатором от Ташкентской области, одновременно является председателем Комиссии по регламенту и этике.