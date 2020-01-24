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Уборка хлопка

Узбекистан откажется от госзаказа при закупке хлопка - Мирзиёев

© Sputnik / Валерий Шустов
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200124/13292042/Uzbekistan-otkazhetsya-ot-goszakaza-pri-zakupke-khlopka---Mirziev.html

Президент Узбекистана поручил пересмотреть политику поддержки дехкан в том числе с помощью перехода на рыночные цены при закупке сельхозпродукции и хлопка.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Узбекистане внедрят систему закупок хлопка и сельхозпродукции по рыночным ценам, вместо существовавшей ранее практики госзаказа.

Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев в своем послании парламентариям. Он подчеркнул, что такой подход позволит существенно поддержать дехкан и будет мотивировать их к более активной работе. Это касается всех сфер сельского хозяйства, но прежде всего - хлопковой отрасли.

Так, президент предложил субсидировать не только хлопкоробов, хлопководов и производителей зерна, но и остальных тружеников отраслей сельского хозяйства. В первую очередь будут поддержаны овощеводство и животноводство. В 2020 году на эти сферы, а также на политику береженого использования водных ресурсов, выделят три триллиона сумов.

Именно в наращивании объемов производства собственной сельхозпродукции глава государства видит один из механизмов снижения цен на продовольствие.




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