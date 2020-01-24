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Президент Узбекистана утвердил новый состав Кабмина

© Sputnik / Сергей Субботин
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200124/13296954/Prezident-Uzbekistana-utverdil-novyj-sostav-Kabmina.html

Новый состав Кабинета министров республики был одобрен Законодательной палатой Олий Мажлиса в среду, 22 января.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил членов Кабинета министров, текст соответствующего указа опубликован на официальном сайте главы государства.

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В соответствии с документом, Абдулла Арипов утвержден на посту премьер-министра, Ачилбай Раматов — на посту первого заместителя премьер-министра, Джамшид Кучкаров — заместителя премьер-министра – министра финансов Узбекистана (по должности — заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей, заместителя премьер-министра по вопросам образования и здравоохранения).

Азиз Абдухакимов утвержден заместителем премьер-министра – председателем Государственного комитета по развитию туризма. Эльмира Баситханова утверждена на посту заместителя премьер-министра – председателя Комитета женщин республики.

Министерства

Абдулазиз Камилов утвержден министром иностранных дел, Батир Ходжаев — министром экономики и промышленности, Русланбек Давлетов — министром юстиции, Пулат Бобожонов — министром внутренних дел, Сардор Умурзаков — министром инвестиций и внешней торговли, Жамшид Ходжаев — министром сельского хозяйства, Шавкат Хамраев — министром водного хозяйства, Нозим Хусанов — министром занятости и трудовых отношений, Алишер Шадманов — министром здравоохранения, Ином Маджидов — министром высшего и среднего специального образования.

Шерзод Шерматов утвержден министром народного образования, Агриппина Шин — министром дошкольного образования, Озодбек Назарбеков — министром культуры, Шухрат Садиков — министром по развитию информационных технологий и коммуникаций, Музаффар Салиев — министром жилищно-коммунального обслуживания, Иброхим Абдурахмонов — министром инновационного развития, Дилмурод Набиев — министром физической культуры и спорта, Батир Закиров — министром строительства, Эляр Ганиев — министром транспорта, Алишер Султанов — министром энергетики, по должности — министром по чрезвычайным ситуациям.

Государственные комитеты

Председателем Государственного таможенного комитета утвержден Муротжон Азимов, Государственного налогового комитета — Бехзод Мусаев, Государственного комитета промышленной безопасности — Бахтиёр Гулямов, Государственного комитета по оборонной промышленности — Ойбек Исмоилов, Государственного комитета по статистике — Баходир Бегалов.

Главой Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру утвержден Абдушукур Абдуллаев, Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды — Бахром Кучкаров, Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам — Бобир Исламов, Государственного комитета ветеринарии и развития животноводства — Бахромжон Норкобилов, Государственного комитета по лесному хозяйству — Низомидин Бакиров

Глава правительства Республики Каракалпакстан по должности входит в состав Кабинета министров Узбекистана.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Абдулла Арипов, политика, Узбекистан



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