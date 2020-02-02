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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 11 декабря провел совещание, посвященное результативности реформирования предприятий с участием государства и приоритетным задачам в этом направлении

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Си Цзиньпину и народу Китая

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (48)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200202/13364703/Shavkat-Mirziev-vyrazil-soboleznovaniya-Si-Tszinpinu-i-narodu-Kitaya.html

Глава республики подчеркнул, что подчеркнул, что узбекский народ искренне "сопереживает китайским друзьям" и выразил готовность Узбекистана помочь Китаю в борьбе с эпидемией.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования главе китайскому лидеру Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями распространения коронавируса.

"Мы в Республике Узбекистан с особой обеспокоенностью и печалью воспринимаем поступающие тревожные сообщения о трагических последствиях распространении в Китае заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. От имени народа Узбекистана и от себя лично выражаю Вам и всему дружественному народу Китайской Народной Республики глубокие соболезнования и слова сочувствия в связи с многочисленными жертвами, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в послании.

Мирзиёев также выразил готовность тесно сотрудничать с Китаем в борьбе с опасной пандемией.

"Правительство Узбекистана готово к тесной координации с китайской стороной по совместному противодействию вспышке данного заболевания", — отметил президент.

Он выразил уверенность в том, что, благодаря решительным действиям Си Цзиньпина, китайский народ в самое ближайшее время достойно преодолеет трудности, связанные с эпидемией

Вспышка коронавируса в Китае

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 14 380 человек. Число скончавшихся - 304.

© Sputnik / Анна Раткогло
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Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, началась в китайском городе Ухань в конце декабря.

В январе болезнь вышла за пределы страны: случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Украине, Канаде и ОАЭ.

Однако китайские учены утверждают: вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля, после чего эпидемия пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (48)

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Теги:
соболезнования, Китай, Си Цзиньпин, Шавкат Мирзиёев, Эпидемия, здоровье, коронавирус



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