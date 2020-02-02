Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Си Цзиньпину и народу Китая

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования главе китайскому лидеру Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями распространения коронавируса.
"Мы в Республике Узбекистан с особой обеспокоенностью и печалью воспринимаем поступающие тревожные сообщения о трагических последствиях распространении в Китае заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. От имени народа Узбекистана и от себя лично выражаю Вам и всему дружественному народу Китайской Народной Республики глубокие соболезнования и слова сочувствия в связи с многочисленными жертвами, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в послании.
Мирзиёев также выразил готовность тесно сотрудничать с Китаем в борьбе с опасной пандемией.
"Правительство Узбекистана готово к тесной координации с китайской стороной по совместному противодействию вспышке данного заболевания", — отметил президент.
Он выразил уверенность в том, что, благодаря решительным действиям Си Цзиньпина, китайский народ в самое ближайшее время достойно преодолеет трудности, связанные с эпидемией
Вспышка коронавируса в Китае
По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 14 380 человек. Число скончавшихся - 304.
Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, началась в китайском городе Ухань в конце декабря.
В январе болезнь вышла за пределы страны: случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Украине, Канаде и ОАЭ.
Однако китайские учены утверждают: вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля, после чего эпидемия пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.