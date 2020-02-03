Встреча "C5+1": о чем договорились министры стран ЦА и госсекретарь США

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Участники встречи в формате "Центральная Азия – США" ("C5+1") приняли совместное заявление, которое предусматривает в том числе расширение диалога по угрозам, исходящим от иностранных террористов-боевиков, обмен передовым опытом по противодействию терроризму и насильственному экстремизму. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.
На мероприятии было отмечено, что формат "С5+1" востребован и помогает поддерживать диалог между его участниками.
"США подтверждают неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности стран региона, а также твердую приверженность расширению многопланового регионального сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес", — говорится в публикации.
Кроме того, в планах — "расширение диалога по угрозам, исходящим от иностранных террористов-боевиков, обмен передовым опытом по противодействию терроризму и насильственному экстремизму", а также — "поддержка взаимовыгодного сотрудничества в вопросах продвижения мирного процесса и политического урегулирования ситуации в Афганистане, укрепления торгово-экономических, транспортных и инфраструктурных связей государств региона с Афганистаном".
Госсекретарь США и министры иностранных дел поблагодарили Узбекистан за проведение очередной встречи глав внешнеполитических ведомств в формате "С5+1", отмечается в публикации.