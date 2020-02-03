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Саммит C5+1 в Ташкенте с участием Госсекретаря США Майкла Помпео

Встреча "C5+1": о чем договорились министры стран ЦА и госсекретарь США

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20200203/13380867/Vstrecha-C51-o-chem-dogovorilis-ministry-stran-TsA-i-gossekretar-SShA.html

Мероприятие прошло в Ташкенте в понедельник. В нем приняли участие министры иностранных дел Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также госсекретарь США.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Участники встречи в формате "Центральная Азия – США" ("C5+1") приняли совместное заявление, которое предусматривает в том числе расширение диалога по угрозам, исходящим от иностранных террористов-боевиков, обмен передовым опытом по противодействию терроризму и насильственному экстремизму. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

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Встреча прошла в Ташкенте в понедельник. В ней приняли участие министры иностранных дел Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана — Абдулазиз Камилов, Мухтар Тлеуберди, Чингиз Айдарбеков, Сироджиддин Мухриддин, Рашид Мередов, а также госсекретарь США Майкл Помпео, прибывший с визитом в РУз 2 февраля.

На мероприятии было отмечено, что формат "С5+1" востребован и помогает поддерживать диалог между его участниками. 

"США подтверждают неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности стран региона, а также твердую приверженность расширению многопланового регионального сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес", — говорится в публикации.

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Участники встречи условились, в частности, развивать взаимодействие между странами региона в энергетической области, поддерживать планы по адаптации к изменению климата, укреплять сотрудничество в обеспечении безопасности границ, активизировать совместные усилия пограничных служб стран региона в борьбе с такими трансграничными угрозами, как распространение оружия массового уничтожения, терроризм, нелегальная миграция, торговля людьми и незаконный оборот наркотиков.

Кроме того, в планах — "расширение диалога по угрозам, исходящим от иностранных террористов-боевиков, обмен передовым опытом по противодействию терроризму и насильственному экстремизму", а также — "поддержка взаимовыгодного сотрудничества в вопросах продвижения мирного процесса и политического урегулирования ситуации в Афганистане, укрепления торгово-экономических, транспортных и инфраструктурных связей государств региона с Афганистаном".

Госсекретарь США и министры иностранных дел поблагодарили Узбекистан за проведение очередной встречи глав внешнеполитических ведомств в формате "С5+1", отмечается в публикации.

Теги:
Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Центральная Азия, США



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