Встреча глав МИД стран Тюркского совета: какие темы обсудили министры

В столице Азербайджана 6 февраля прошло внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета). В нем принял участие глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Баку в четверг прошло внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), сообщает Sputnik Азербайджан.

Как рассказал на пресс-конференции замглавы МИД Азербайджана Рамиз Гасанов, участники заседания обсудили в том числе приоритетные направления в период председательства Азербайджана в Совете, вопросы повестки дня, связанные с присвоением статуса наблюдателя государствам, не являющимся членами организации, а также определение статуса Почетного президента.

Также, по словам Гасанова, была обговорена тема карабахского конфликта.

"На заседании была затронута и тема нагорно-карабахского конфликта. Глава министерства иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров поблагодарил глав МИД Тюркского совета за оказанную Азербайджану поддержку", — рассказал Гасанов.

Он также подчеркнул важность расширения сотрудничества между странами-членами в рамках Тюркского совета и признания организации в мире.

Генеральный секретарь Совета Багдад Амреев в свою очередь рассказал журналистам о существующей необходимости создания финансового института в рамках Тюркского совета. Он отметил, что работа по формированию такого органа уже ведется.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) был создан в октябре 2009 года. Это международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель — развитие всестороннего сотрудничества между ними.

В Тюркский совет входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан. Осенью 2019 года к ним присоединился Узбекистан. Решение о принятии страны в эту группу было принято 15 октября на саммите государств-участников в Баку.