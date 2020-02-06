Встреча глав МИД стран Тюркского совета: какие темы обсудили министры

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Баку в четверг прошло внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), сообщает Sputnik Азербайджан.
Также, по словам Гасанова, была обговорена тема карабахского конфликта.
"На заседании была затронута и тема нагорно-карабахского конфликта. Глава министерства иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров поблагодарил глав МИД Тюркского совета за оказанную Азербайджану поддержку", — рассказал Гасанов.
Генеральный секретарь Совета Багдад Амреев в свою очередь рассказал журналистам о существующей необходимости создания финансового института в рамках Тюркского совета. Он отметил, что работа по формированию такого органа уже ведется.
Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) был создан в октябре 2009 года. Это международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель — развитие всестороннего сотрудничества между ними.
В Тюркский совет входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан. Осенью 2019 года к ним присоединился Узбекистан. Решение о принятии страны в эту группу было принято 15 октября на саммите государств-участников в Баку.