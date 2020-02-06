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Внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в Баку, 6 февраля 2020 года

Встреча глав МИД стран Тюркского совета: какие темы обсудили министры

Sputnik / Murad Orujov
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20200206/13407865/Vstrecha-glav-MID-stran-Tyurkskogo-soveta-kakie-temy-obsudili-ministry.html

В столице Азербайджана 6 февраля прошло внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета). В нем принял участие глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Баку в четверг прошло внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), сообщает Sputnik Азербайджан

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов и министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу
МИД Узбекистана
Абдулазиз Камилов встретился с турецким коллегой на полях Тюркского совета
Как рассказал на пресс-конференции замглавы МИД Азербайджана Рамиз Гасанов, участники заседания обсудили в том числе приоритетные направления в период председательства Азербайджана в Совете, вопросы повестки дня, связанные с присвоением статуса наблюдателя государствам, не являющимся членами организации, а также определение статуса Почетного президента.

Также, по словам Гасанова, была обговорена тема карабахского конфликта.

"На заседании была затронута и тема нагорно-карабахского конфликта. Глава министерства иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров поблагодарил глав МИД Тюркского совета за оказанную Азербайджану поддержку", — рассказал Гасанов.

Политолог Арзу Нагиев
Sputnik / Murad Orujov
Нагиев назвал вопросы, которые необходимо решить странам Тюркского совета
Он также подчеркнул важность расширения сотрудничества между странами-членами в рамках Тюркского совета и признания организации в мире.

Генеральный секретарь Совета Багдад Амреев в свою очередь рассказал журналистам о существующей необходимости создания финансового института в рамках Тюркского совета. Он отметил, что работа по формированию такого органа уже ведется.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) был создан в октябре 2009 года. Это международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель — развитие всестороннего сотрудничества между ними. 

В Тюркский совет входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан. Осенью 2019 года к ним присоединился Узбекистан. Решение о принятии страны в эту группу было принято 15 октября на саммите государств-участников в Баку.

Теги:
МИД Узбекистана, Абдулазиз Камилов, тюркские народы, политика, Тюркский совет, Азербайджан, Баку



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