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Флаги стран участниц ЕАЭС, архивное фото

В Узбекистане видят плюсы присоединения к ЕАЭС — замглавы МИД России

© Sputnik / Asatur Yesayants
Политика
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Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (37)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200210/13430299/V-Uzbekistane-vidyat-plyusy-prisoedineniya-k-EAES--zamglavy-MID-Rossii.html

Узбекистанские партнеры подтверждают, что подключение республики к ЕАЭС имело бы ряд неоспоримых плюсов, рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Ташкенте видят плюсы присоединения к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), но официальных заявок на вступление в союз от Узбекистана или других государств пока не поступало, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью РИА Новости.

Флаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
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Дипломат напомнил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время выступления в парламенте страны в конце января заявил о готовности его страны получить статус наблюдателя в ЕАЭС.

"Исходим из того, что данный шаг станет первым на пути обретения Ташкентом полноправного членства в союзе, когда он будет к этому готов", — сказал Панкин.

"В контактах с нами узбекистанские партнеры подтверждают, что подключение Узбекистана к ЕАЭС имело бы ряд неоспоримых плюсов: доступ к единому рынку товаров, рабочей силы, услуг и капитала, а также к технологическому, транзитно-транспортному и инвестиционному потенциалу данного объединения. Наверное, партнеры просчитывают и возможные издержки", — отметил замминистра.

Комментируя возможное появление в ЕАЭС новых участников, он сказал, что официальных заявок на членство ни от кого не поступало.

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"Это, наверное, не означает отсутствия заинтересованности в сближении с союзом, думаю, она есть, особенно у тех, кто географически рядом и имеет обширные торгово-экономические связи с членами союза. Вместе с тем страны-члены ЕАЭС неоднократно подтверждали готовность к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами в различных форматах", — заявил Панкин.

Он также подчеркнул, что постоянно расширяется круг стран, с которыми у ЕАЭС заключены соглашения о свободной торговле (Вьетнам, Сингапур, Сербия, Иран) или соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве (КНР).

ЕАЭС — действующее с 2015 года международное интеграционное экономическое объединение. В него входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (37)
Теги:
Экономика, политика, Россия, Узбекистан, ЕАЭС



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