Эрдоган пригласил Мирзиёева в Анкару - дата визита

В соответствии с программой пребывания в Анкаре состоятся переговоры на высшем уровне и первое заседание двустороннего Совета стратегического сотрудничества под председательством лидеров Узбекистана и Турции.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19-20 февраля посетит с визитом Турецкую Республику по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В соответствии с программой пребывания в Анкаре состоятся переговоры на высшем уровне и первое заседание двустороннего Совета стратегического сотрудничества под председательством лидеров Узбекистана и Турции.

Будут рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, транспортно-коммуникационной, образовательной, культурно-гуманитарной сферах и других приоритетных направлениях. Состоится обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки.

Глава государства также встретится с руководителями ведущих компаний Турции, примет участие в торжественной церемонии открытия комплекса Президентской библиотеки Турецкой Республики.

Напомним, в октябре 2017 года президент Узбекистана впервые побывал с государственным визитом в Турции: он посетил Анкару и Стамбул, встретился с руководителем парламента и главой республики Реджепом Эрдоганом.

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Встреча двух лидеров прошла на фоне благоприятной динамики торговли двух стран: в 2017 году товарооборот увеличился на 29% по сравнению с предыдущим, в Узбекистане начали работать более 20 совместных предприятий, 53 турецкие компании получили аккредитацию.

В 2018-м в апреле по приглашению Шавката Мирзиёева глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Узбекистан с государственным визитом.

В ходе двусторонних переговоров стороны основное внимание уделили развитию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.