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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Турцию с визитом

Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Турцию

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200219/13499299/Shavkat-Mirziev-s-suprugoy-pribyl-v-Turtsiyu.html

Президент Узбекистана начал официальный визит в Турецкую Республику. Поездка главы государства продлится до 20 февраля.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в Турецкую Республику по приглашению  Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба главы государства.

В аэропорту Анкары гостей встречали члены правительства Турции, руководство столицы и провинции страны, а также другие официальные лица. Узбекского лидера встречал и почетный караул.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Турцию с визитом
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Турцию с визитом
В программе двухдневного визита - переговоры на высшем уровне в рамках заседания Совета стратегического сотрудничества двух стран. В частности, президенты обсудят расширение взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, транспортно-коммуникационной, образовательной, культурно-гуманитарной сферах.

Станислав Тарасов
youtube/REGNUM
Эксперт о визите Мирзиёева в Турцию: страна ищет новые рынки сбыта
Предыдущий визит Шавката Мирзиёева в Турцию состоялся в конце октября 2017 года, а Реджеп Эрдоган посещал Республику Узбекистан в апреле 2018-го.

По мнению экспертов, ключевой темой переговоров в Анкаре станет торгово-экономическое сотрудничество, так как Ташкент особенно заинтересован в расширении рынка сбыта своей продукции, а также в развитии транспортно-логистической системы.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Турцию с визитом
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Турцию с визитом
Теги:
Торговля, визит, Шавкат Мирзиёев, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Узбекистан



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