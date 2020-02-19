Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Турцию

Президент Узбекистана начал официальный визит в Турецкую Республику. Поездка главы государства продлится до 20 февраля.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в Турецкую Республику по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба главы государства.

В аэропорту Анкары гостей встречали члены правительства Турции, руководство столицы и провинции страны, а также другие официальные лица. Узбекского лидера встречал и почетный караул.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Турцию с визитом

В программе двухдневного визита - переговоры на высшем уровне в рамках заседания Совета стратегического сотрудничества двух стран. В частности, президенты обсудят расширение взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, транспортно-коммуникационной, образовательной, культурно-гуманитарной сферах.

Предыдущий визит Шавката Мирзиёева в Турцию состоялся в конце октября 2017 года, а Реджеп Эрдоган посещал Республику Узбекистан в апреле 2018-го.

По мнению экспертов, ключевой темой переговоров в Анкаре станет торгово-экономическое сотрудничество, так как Ташкент особенно заинтересован в расширении рынка сбыта своей продукции, а также в развитии транспортно-логистической системы.