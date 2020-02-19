Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Турцию

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в Турецкую Республику по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба главы государства.
В аэропорту Анкары гостей встречали члены правительства Турции, руководство столицы и провинции страны, а также другие официальные лица. Узбекского лидера встречал и почетный караул.
В программе двухдневного визита - переговоры на высшем уровне в рамках заседания Совета стратегического сотрудничества двух стран. В частности, президенты обсудят расширение взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, транспортно-коммуникационной, образовательной, культурно-гуманитарной сферах.
По мнению экспертов, ключевой темой переговоров в Анкаре станет торгово-экономическое сотрудничество, так как Ташкент особенно заинтересован в расширении рынка сбыта своей продукции, а также в развитии транспортно-логистической системы.