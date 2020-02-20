Шавкат Мирзиёев: у Турции с Узбекистаном особая культурная связь

Президент Узбекистана стал единственным высокопоставленным лицом, которое турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил на церемонию открытия Народной библиотеки.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия Народной библиотеки при президенте Турецкой Республики.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 20 февраля в Анкаре принял участие в церемонии открытия Народной библиотеки при Президенте Турецкой Республики

На мероприятии собрались около двух тысяч гостей со всего мира – ученые, писатели, деятели культуры и образования, государственные и общественные представители.

Президент Узбекистана стал единственным высокопоставленным лицом, которое турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил на торжественную церемонию.

На церемонии Мирзиёев выступил с речью. Глава республики поблагодарил за приглашение и поговорил на тему образования и воспитания подрастающего поколения.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 20 февраля в Анкаре принял участие в церемонии открытия Народной библиотеки при Президенте Турецкой Республики

"Каждое государство и каждая нация в мире сильны прежде всего своим интеллектуальным потенциалом, высокой духовностью. А источником этой непобедимой силы являются книги и библиотеки – великое открытие человечества", - сказал Мирзиёев.

Он также подчеркнул ту особую связь, которая существует между узбекским и турецким народами и которая выражается в общих исторических корнях и духовных ценностях.

К примеру, наследие Имама Бухари, Беруни, Хорезми, Ибн Сины, Джалолиддина Руми, Юнуса Эмро, Алишера Навои сыграло не последнюю роль в национальном подъеме двух народов.

Или же взять тот факт, что Казызаде Руми преподавал в Самарканде, а Али Кушчи провел остаток жизни в Стамбуле, в Турции учились предки-джадиды Абдурауф Фитрат, Мухаммадшариф Суфизаде, Саид Ахрори и другие.

Сегодня в Стамбуле действует университет имени Абу Райхона Беруни, а в книжных фондах Турции хранится более ста рукописей Алишера Навои.

Шавкат Мирзиёев отметил, что в Узбекистане тоже сегодня открываются различные современные школы и научно-просветительские центры. Например, в республике действуют международные научно-исследовательские центры Имама Бухари (в Самарканде) и Имама Термези (в Сурхандарье), открыты школы хадиса, калома, акиды, суфизма и фикха.

Также президент отметил, что в этом году в Узбекистане будут широко отмечаться дни рождения великих мыслителей Абдухолика Гиждувани и Бахоуддина Накшбанда и Махмудходжи Бехбуди.

Кроме того, в республике будут организованы международные мероприятия, связанные с тем, что Бухара в этому году была объявлена столицей исламской культуры, а Хива – столицей культуры тюркского мира. На мероприятие приглашены турецкие ученые, литературоведы и религиоведы.

Реджеп Тайип Эрдоган также отметил общность культур и заявил, что Узбекистан внес немалую лепту в формирование турецких культурных представлений.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 20 февраля в Анкаре принял участие в церемонии открытия Народной библиотеки при Президенте Турецкой Республики

"На протяжении веков между Ташкентом и Анкарой, Самаркандом и Коньей, Бухарой и Бурсой, Хивой и Эдирне существовала и взаимно обогащалась единая научная среда", - отметил турецкий лидер.

Шавкат Мирзиёев подарил библиотеке переписанную узбекскими каллиграфами копию редчайшего в мире Корана Усмана, факсимильные копии произведений "Маснави" Джалолиддина Руми и "История болезней" Абу Бакра ар-Рози.

Также глава республики вручил книгу-альбом "Факсимиле произведений Алишера Навои из библиотек Стамбула" и сборник переведенных на узбекский язык стихов Юнуса Эмро "Улмас кунгул".

Всего Народная библиотека получила в дар от Узбекистана более 350 различных книг.