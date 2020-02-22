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Узбекистан и Казахстан готовят итоговые документы по демаркации границы

Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200222/13522382/Uzbekistan-i-Kazakhstan-gotovyat-itogovye-dokumenty-po-demarkatsii-granitsy.html

В Алматы 17-21 февраля состоялось очередное заседание совместной демаркационной комиссии двух стран.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Представители Узбекистана и Казахстана начали подготовку проектов итоговых документов по демаркации границы между странами в 2020 году, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

По данным внешнеполитического ведомства, 17-21 февраля в Алматы состоялось очередное заседание совместной демаркационной комиссии двух стран.

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"Комиссия утвердила план мероприятий по подготовке проектов итоговых документов по демаркации узбекско-казахстанской государственной границы на 2020 год", — говорится в публикации.

Также подготовлены проекты итоговых документов по демаркации межгосударственной границы на одном из участков между Навоийской областью Узбекистана и Кызыл-Ординской и Туркестанской областями Казахстана.

Переговоры прошли в конструктивной и дружественной атмосфере, отметили в МИД.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов сообщал, что договор о демаркации узбекско-казахстанской границы может быть подписан в первой половине 2020 года.

После распада СССР значительные участки границы Узбекистана с соседними странами, входившими в состав Союза, оставались несогласованными, из-за чего регулярно происходили пограничные конфликты. Протяженность границы между Узбекистаном и Казахстаном превышает 2,1 тысячи километров, переговоры по ее демаркации стороны начали в 2003 году и активизировали в начале 2017 года после прихода к власти Шавката Мирзиёева.

Теги:
политика, граница, госграница, демаркация, МИД Узбекистана, Узбекистан, Казахстан



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