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Шавкат Мирзиёев провел совещание по очередным важным задачам в сфере развития системы здравоохранения, повышения качества медицинского обслуживания.

Сфера здравоохранения финансируется неэффективно - президент

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200225/13537410/Sfera-zdravookhraneniya-finansiruetsya-neeffektivno---prezident.html

Подчеркнута важность совершенствования механизмов финансирования сферы, принятия соответствующих законов и поэтапного внедрения обязательного медицинского страхования.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Глава государства провел совещание, на котором указал на необходимость повышения качества и охвата населения специализированной медицинской помощью, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.

Президент раскритиковал сферу здравоохранения, указав руководству на конкретные недостатки.

Не уделяется должного внимания повышению квалификации медицинского персонала на местах. Не сформирована вертикальная система между специализированными центрами и региональными учреждениями.

Шавкат Мирзиёев провел совещание по очередным важным задачам в сфере развития системы здравоохранения, повышения качества медицинского обслуживания.
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по очередным важным задачам в сфере развития системы здравоохранения, повышения качества медицинского обслуживания.

Указано на несоблюдение принципа социальной справедливости при выдаче ордеров на лечение, в этом процессе участвуют только государственные учреждения, что ограничивает конкуренцию. В связи с этим даны указания по совершенствованию и обеспечению открытости системы выдачи ордеров.

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Критически проанализирована система финансирования здравоохранения. Указано на тот факт, что 20-30 % средств используется неэффективно. Доля вложений в первичную медико-санитарную помощь составляет 35-40 %.

Не созданы равные для государственной и частной медицины условия, не сформирована конкурентная среда. Отсутствие электронной системы отчетности не позволяет анализировать эффективность расходования средств.

Подчеркнута важность совершенствования механизмов финансирования сферы, принятия соответствующих законов и поэтапного внедрения обязательного медицинского страхования.

Имеются недостатки и в деле подготовки и повышения квалификации кадров. Так, лишь 12 высших учебных заведений имеют право осуществлять непрерывное повышение квалификации. В настоящее время 50 процентов врачей не охвачены данной системой.

В связи с этим поручено пересмотреть данную систему, расширить доступ к ней, организовав курсы повышения квалификации в Нукусе и областных центрах, создать удобства для специалистов. Отмечена необходимость организации школ Ибн Сины взамен медицинских колледжей, методы работы которых устарели, организации учебного процесса и прохождения практики на основе современных требований.

Было подчеркнуто, что управления здравоохранения на местах превратились в бюрократические структуры, не ведут системной работы по анализу заболеваемости в своем регионе. Руководители районных медицинских объединений одновременно являются главными врачами центральных больниц, в связи с чем отдают приоритет лечебной работе.

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Глава государства уделил особое внимание вопросам профилактики заболеваний и указал, что органы управления сферой необходимо ориентировать именно на этот аспект. Отмечена важность широкого утверждения здорового образа жизни среди населения, пропаганды правильного питания и пользы ходьбы для здоровья.

На совещании ответственные лица сферы представили информацию о запланированной работе по выполнению поставленных задач.

Теги:
Медицина, здравоохранение, совещание, Президент



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