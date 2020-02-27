Иноятов возглавит зарубежную делегацию наблюдателей на выборах в Таджикистане

Парламентские выборы пройдут в Таджикистане 1 марта. Предварительные итоги планируется огласить уже на следующий день.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) сформировала группу наблюдателей на выборы в парламент Таджикистана, ее координатором назначен глава Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ), заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Улугбек Иноятов.

Как сообщили в пресс-службе ассамблеи, помимо Узбекистана, в состав группы наблюдателей вошли парламентарии из еще семи государств — участников МПА СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России. А кроме того, в нее включены представители Секретариата Совета МПА СНГ, в том числе эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждангосударств — участников МПА СНГ.

Международные наблюдатели планируют провести встречи с руководителями Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан, Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана, ведущих политических партий страны.

Непосредственно в день голосования они будут осуществлять мониторинг выборов на избирательных участках в Душанбе, городе Гиссар, Вахдатском, Варзобском районах, районе Рудаки и населенных пунктах Хатлонской области.

Кроме того, наблюдение будет осуществляться на зарубежных избирательных участках в Баку (Азербайджан), Минске (Беларусь), Бишкеке (Кыргызстан) и Санкт-Петербурге (Россия).

Напомним, выборы в парламент Таджикистана пройдут 1 марта. Предварительные итоги планируется огласить уже на следующий день.

В нижнюю палату будут избираться 63 депутата. Из них 41 парламентарий будет выдвигаться от одномандатных избирательных округов и 22 — по спискам политических партий.