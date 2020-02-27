Иноятов возглавит зарубежную делегацию наблюдателей на выборах в Таджикистане

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) сформировала группу наблюдателей на выборы в парламент Таджикистана, ее координатором назначен глава Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ), заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Улугбек Иноятов.
Международные наблюдатели планируют провести встречи с руководителями Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан, Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана, ведущих политических партий страны.
Непосредственно в день голосования они будут осуществлять мониторинг выборов на избирательных участках в Душанбе, городе Гиссар, Вахдатском, Варзобском районах, районе Рудаки и населенных пунктах Хатлонской области.
Кроме того, наблюдение будет осуществляться на зарубежных избирательных участках в Баку (Азербайджан), Минске (Беларусь), Бишкеке (Кыргызстан) и Санкт-Петербурге (Россия).
Напомним, выборы в парламент Таджикистана пройдут 1 марта. Предварительные итоги планируется огласить уже на следующий день.
В нижнюю палату будут избираться 63 депутата. Из них 41 парламентарий будет выдвигаться от одномандатных избирательных округов и 22 — по спискам политических партий.