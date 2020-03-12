Трамп временно запретил въезд в США из Европы

Принятое решение связано с коронавирусом, который был впервые обнаружен в Китае в декабре 2019 года и уже распространился далеко за пределы страны. В среду Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку COVID-19 пандемией.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты с полуночи пятницы запрещают въезд из Европы, сообщает РИА Новости. Решение обусловлено ситуацией с распространением коронавируса. Исключение сделано только для Великобритании.

"Чтобы предотвратить попадание новых зараженных в нашу страну, мы приостановим все поездки из Европы в США на 30 дней. Новые правила вступят в силу в полночь пятницы", — сказал Трамп в своем телевизионном обращении к нации в среду.

При этом, как отметил глава государства, под запрет не попадет масштабная торговля товарами и грузами, поступающими в США.

Трамп также заявил, что в Европе отмечено больше случаев заражения, потому что власти не смогли остановить поездки из Китая, где началась вспышка COVID-19.

По словам президента США, его страна приняла "беспрецедентные меры" по реагированию на распространение вируса, в частности, по запрету на поездки из КНР. Он назвал это "самыми агрессивными и всеобъемлющими мерами по борьбе с иностранным вирусом в современной истории".

Трамп уверен, что такие "жесткие меры" позволят значительно сократить угрозу гражданам США и в конечном итоге победить коронавирус.

По последним данным, число случаев заражения в Соединенных Штатах превысило 1,3 тысячи, 38 человек скончались.