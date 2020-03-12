Трамп временно запретил въезд в США из Европы

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты с полуночи пятницы запрещают въезд из Европы, сообщает РИА Новости. Решение обусловлено ситуацией с распространением коронавируса. Исключение сделано только для Великобритании.
"Чтобы предотвратить попадание новых зараженных в нашу страну, мы приостановим все поездки из Европы в США на 30 дней. Новые правила вступят в силу в полночь пятницы", — сказал Трамп в своем телевизионном обращении к нации в среду.
При этом, как отметил глава государства, под запрет не попадет масштабная торговля товарами и грузами, поступающими в США.
По словам президента США, его страна приняла "беспрецедентные меры" по реагированию на распространение вируса, в частности, по запрету на поездки из КНР. Он назвал это "самыми агрессивными и всеобъемлющими мерами по борьбе с иностранным вирусом в современной истории".
Трамп уверен, что такие "жесткие меры" позволят значительно сократить угрозу гражданам США и в конечном итоге победить коронавирус.
По последним данным, число случаев заражения в Соединенных Штатах превысило 1,3 тысячи, 38 человек скончались.