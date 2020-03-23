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Межпарламентская Ассамблея СНГ отменила весеннюю сессию

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Тема:
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200323/13744196/Mezhparlamentskaya-Assambleya-SNG-otmenila-vesennyuyu-sessiyu-.html

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке виртуального саммита G20 по коронавирусу.

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Межпарламентская ассамблея (МПА) СНГ отменила весеннюю сессию в связи с пандемией коронавируса, передает РИА Новости. 

Речь идет об отмене всех запланированных международных мероприятий: заседания постоянных комиссий, Совета МПА, 51-е пленарное заседание МПА и торжественное заседание МПА СНГ, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Решение об отмене принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями на поездки, введенными на национальных уровнях, а также с учетом рекомендаций Организации Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения", — говорится в сообщении.

Однако работа ассамблеи по модельному законотворчеству и другим направлениям продолжится, но уже в онлайн-режиме и в виде видеоконференций. 

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Сообщается, что, как только в странах СНГ преодолеют пандемию, международные мероприятия в штаб-квартире МПА возобновятся.

В подобном онлайн-формате планируют провести и предстоящий саммит G20. Его цель - скоординировать действия стран в борьбе с пандемией.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, формат виртуального саммита пока что определяется и о каких-либо инициативах со стороны России "пока преждевременно говорить". 

ВОЗ 11 марта объявила вспышку вирус COVID-19 пандемией.

По последним данным, в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 339 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 15 тысяч человек, однако более 96 тысяч заболевших выздоровели.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (280)
Теги:
Эпидемия, сессия, СНГ, коронавирус



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