Межпарламентская Ассамблея СНГ отменила весеннюю сессию

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Межпарламентская ассамблея (МПА) СНГ отменила весеннюю сессию в связи с пандемией коронавируса, передает РИА Новости.

Речь идет об отмене всех запланированных международных мероприятий: заседания постоянных комиссий, Совета МПА, 51-е пленарное заседание МПА и торжественное заседание МПА СНГ, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Решение об отмене принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями на поездки, введенными на национальных уровнях, а также с учетом рекомендаций Организации Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения", — говорится в сообщении.

Однако работа ассамблеи по модельному законотворчеству и другим направлениям продолжится, но уже в онлайн-режиме и в виде видеоконференций.

Сообщается, что, как только в странах СНГ преодолеют пандемию, международные мероприятия в штаб-квартире МПА возобновятся.

В подобном онлайн-формате планируют провести и предстоящий саммит G20. Его цель - скоординировать действия стран в борьбе с пандемией.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, формат виртуального саммита пока что определяется и о каких-либо инициативах со стороны России "пока преждевременно говорить".

ВОЗ 11 марта объявила вспышку вирус COVID-19 пандемией.

По последним данным, в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 339 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 15 тысяч человек, однако более 96 тысяч заболевших выздоровели.