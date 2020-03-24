Назначен заместитель генпрокурора Узбекистана

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В Узбекистане новое назначение: заместителем генерального прокурора республики стал Шавкатжон Рахимов, информирует пресс-служба.
"В соответствии с указом президента Республики Узбекистан от 23 марта 2020 года Шавкатжон Жураевич Рахимов назначен заместителем Генерального прокурора республики Узбекистан", - говорится в сообщении.
Ранее он занимал должность начальника управления по надзору за исполнением законодательства в сфере сельского хозяйства Генеральной прокуратуры Узбекистана.
Напомним, несколько дней назад заместителем главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова стал Шерзод Асадов.