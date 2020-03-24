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Шавкатжон Рахимов

Назначен заместитель генпрокурора Узбекистана

Генеральная прокуратура Узбекистана
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200324/13748087/Naznachen-zamestitel-genprokurora-Uzbekistana.html

Ранее Рахимов занимал должность начальника управления по надзору за исполнением законодательства в сфере сельского хозяйства Генеральной прокуратуры Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В Узбекистане новое назначение: заместителем генерального прокурора республики стал Шавкатжон Рахимов, информирует пресс-служба.

"В соответствии с указом президента Республики Узбекистан от 23 марта 2020 года Шавкатжон Жураевич Рахимов назначен заместителем Генерального прокурора республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Ранее он занимал должность начальника управления по надзору за исполнением законодательства в сфере сельского хозяйства Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Напомним, несколько дней назад заместителем главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова стал Шерзод Асадов.

Теги:
прокурор, назначения, назначение, Узбекистан, Узбекистан



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