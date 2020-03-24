Назначен заместитель генпрокурора Узбекистана

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Специалист объяснил, что делать с использованными масками После распространившихся в социальной сети кадрах, на которых видно, как мужчина собирает использованные маски из мусорного контейнера, вопрос о судьбе одноразовых масок после их использования наиболее актуален. 298

Узбекистанцам не будут отключать электричество за неуплату Во время карантина, введенного из-за коронавируса, имеющие задолженность жители республики не останутся без света. Это одна из мер поддержки населения. 3