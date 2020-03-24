Ташкентский саммит премьеров стран СНГ пока не переносят

Встреча глав правительств Содружества независимых государств запланирована в узбекской столице на 29 мая. Республика в 2020 году председательствует в организации.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik, Мария Науменко. Организационные структуры Содружества Независимых Государств продолжают готовиться к заседанию глав правительств СНГ, которое запланировано на 29 мая в Ташкенте. Об этом заявил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

"Пока планируемое на 29 мая 2020 года в Ташкенте заседание Совета глав правительств СНГ никто не отменял. Исполнительный комитет и другие органы Содружества продолжают подготовку к мероприятию", — сообщил Лебедев Sputnik.

В пресс-службе Исполкома СНГ уточнили, что совместное заседание Совета постоянных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах организации пройдет 25 марта в формате видеомоста Москва-Минск.

В настоящее время количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 50 человек. Сейчас столица республики закрыта на карантин. В Ташкенте с 24 марта запрещено движение всех видов транспорта. Также в городе не работают магазины и торговые комплексы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. Из-за распространения заболевания многие международные мероприятия были перенесены на другие даты, среди них – Олимпийские игры в Токио.