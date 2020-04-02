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Страны ШОС разработают единый документ по борьбе с пандемией

© Sputnik / Александр Астафьев
Политика
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (340)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200402/13833935/Strany-ShOS-razrabotayut-edinyy-dokument-dlya-borby-s-pandemiey.html

Решение принято на заседании экспертов здравоохранения государств-членов ШОС, которое впервые прошло в режиме видеоконференции.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены принять единый документ о мерах, направленных на противостояние коронавирусу.  

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

В онлайн-заседании приняли участие эксперты здравоохранения государств-членов ШОС – Узбекистана, Кыргзыстана, Казахстана, Таджикистана, России, КНР и Пакистана – за исключением Индии.

"COVID-19 – вызов биологической безопасности населения государств-членов ШОС и проблема, которая требует консолидации усилий специалистов всех уровней", - отметил замминистра здравоохранения РФ Владимир Уйба.

Каждая из стран-участниц поделилась своим опытом в противодействии инфекции.

YouTube / Sputnik на русском
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Особое внимание стороны уделили проблеме заражения COVID-19 врачей, а также вопросам формирования образовательных программ по организации безопасной работы с пациентами с коронавирусом и подозрением на него.

По итогам встречи все эксперты здравоохранения государств-членов ШОС пришли к выводу, что победить инфекцию можно лишь совместными усилиями.

Напомним: в мире инфицированы уже более 820 тысяч человек, более 40 тысяч пациентов скончались.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (340)
Теги:
документы, коронавирус, ШОС



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