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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке

В Генассамблее ООН заблокировали резолюцию России по COVID-19

© Sputnik / Роман Махмутов
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200403/13838179/V-Genassamblee-OON-zablokirovali-rezolyutsiya-Rossii-po-COVID-19.html

Теперь дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет гораздо сложнее, отметили в Постпредстве РФ при ООН.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. США, Евросоюз, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали подготовленную Россией и еще 28 государствами-членами ООН резолюцию Генассамблеи всемирной организации, призывающую к отмене односторонних санкций, которые мешают странам бороться с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Постоянного представительства РФ при ООН.

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Ранее Россия предложила принять Декларацию о солидарности в борьбе с коронавирусом, в которой предусматривалось признание координирующей роли Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совбеза ООН односторонних санкций, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.

"Как известно, консенсусного принятия внесенного нами документа не получилось. Этому воспрепятствовали Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС. Сожалеем, что небольшая группа государств-апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами", — говорится в комментарии на сайте российского Постпредства. 

В итоге дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет гораздо сложнее, отмечается в публикации.

"Может пострадать огромное количество людей, прежде всего, в развивающихся странах", — заявили в Постпредстве.

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Москва хотела бы узнать, каковы логика и аргументы тех, кто заблокировал проект декларации.

"При этом мы бы хотели и были бы рады избавить и освободить Украину и Грузию от этих усилий, поскольку их аргументы, как обычно, надменные и политизированные, ничего не дадут для понимая большинства государств-членов", — отмечается в комментарии.

При этом российская сторона продолжит координацию с единомышленниками по этому вопросу и рассчитывает, что все заинтересованные страны присоединятся к ней.

Теги:
Грузия, Великобритания, Украина, Евросоюз, США, Россия, санкции, Генассамблея ООН



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