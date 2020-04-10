Cаммит Тюркского совета: какие меры борьбы с COVID-19 предложил Шавкат Мирзиёев

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 апреля принял участие во внеочередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции под председательством главы Азербайджана Ильхама Алиева. В нем приняли также приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Пресс-служба президента Узбекистана Внеочередной саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Стороны рассмотрели вопросы усиления сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Пресс-служба президента Узбекистана Внеочередной саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Говоря о приоритетах во взаимодействии, узбекский лидер Шавкат Мирзиёев особо выделил важность выработки действенных и всеобъемлющих мер по борьбе с COVID-19, укреплению потенциала систем здравоохранения, минимизации последствий для ключевых отраслей и чувствительных сфер экономики, налаживанию открытого международного диалога.

Глава государства также рассказал коллегам о проводимой в стране бескомпромиссной борьбе с коронавирусом, принимаемых мерах. Это в том числе введение режима самоизоляции, строительство карантинных зон и современных модульных клиник. Кроме того, президент отметил расширение социальных гарантий для врачей, организацию дистанционного образования, запуск механизмов реальной поддержки экономики и бизнеса, внедрение Национальной системы мониторинга и прогнозирования эпидемиологической обстановки.

Что предложил Шавкат Мирзиёев:

создать постоянно действующую систему мониторинга, анализа и прогнозирования развития эпидемиологической обстановки в рамках Тюркского совета;

наладить тесное сотрудничество по линии министерств здравоохранения и ведущих медучреждений по обмену опытом в области предупреждения, диагностики и лечения опасных инфекционных заболеваний, проведения научных исследований;

в этих целях — провести в ближайшее время первую видеоконференцию с участием ведущих экспертов;

усилить координирующие функции секретариата Тюркского совета и создать соответствующую группу для налаживания тесных рабочих контактов с национальными штабами по борьбе с пандемией;

максимально использовать транспортную инфраструктуру и коммуникации, оказывать практическое содействие в транспортировке грузов и облегчении пересечения границ, оперативно решать все возникающие вопросы путем создания рабочей группы во главе с руководителями министерств транспорта стран-участниц организации;

привлечь широкую международную помощь для смягчения последствий пандемии, повышать статус и расширять полномочия Всемирной организации здравоохранения, установить партнерские связи между ВОЗ и Тюркским советом.

В финале своего выступления президент Узбекистана заявил, что ни одно государство не в состоянии в одиночку справиться с этой страшной пандемией, и все хорошо это понимают.

"Руководством к действию для нас должны стать принципы единства, сотрудничества и взаимовыручки. Вместе мы способны на многое", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Все его предложения и инициативы были включены в итоговый документ саммита — Бакинскую декларацию. Она должна стать политической и юридической основой реализации достигнутых договоренностей.