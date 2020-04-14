Итоги онлайн-саммита ЕАЭС: к чему призвали главы государств

Во вторник состоялась виртуальная встреча Высшего евразийского экономического совета. Главы государств обсудили совместные меры реагирования на ситуацию, связанную с распространением коронавируса COVID-19. По итогам они приняли совместную декларацию.

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на фоне пандемии коронавируса призвали все государства прекратить вооруженные конфликты, торговые войны и односторонние санкции. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Рабочая встреча глав государств, входящих в объединение, прошла во вторник в режиме видеоконференции. В ней приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

"Призываем все государства поддерживать международное сотрудничество, укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции и неукоснительно следовать нормам международного права ", — говорится в заявлении членов Высшего Евразийского экономического совета.

Также из документа следует, что страны ЕАЭС готовы работать на сохранение достигнутого уровня сотрудничества, поддержание деловой и инвестиционной активности, обеспечение социальной и экономической стабильности.

© Sputnik / Алексей Дружинин Президент РФ В. Путин принял участие во встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции

Кроме того, в заявлении отмечается, что меры оперативного и системного характера, принимаемые входящими в объединение государствами, направлены на смягчение воздействия пандемии на экономики стран и обеспечение функционирования единого экономического пространства. Со снятием угроз для жизни и здоровья людей они будут отменены.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Беларусь. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.