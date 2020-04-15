Бахром Ашрафханов назначен послом Узбекистана в Азербайджане

В концу марта Ашрафханов был освобожден от должности главы Пенсионного фонда при Министерстве финансов. Накануне он совершил свой первый официальный визит в Баку в качестве нового посла республики.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. В МИД Узбекистана произошли новые кадровые назначения.

В частности, Бахром Ашрафханов занял должность посла республики в Азербайджане. Свой первый визит в Баку в новом качестве Ашрафханов совершил накануне.

До этого он работал исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана.

Бахром Ашрафханов родился в 1969 году. В 1990-м окончил Ташкентский политехнический институт, в 1993-м— Ташкентский государственный экономический университет, а годом позднее — Университет Кентукки (США).

В 2016-2018 годах был послом Узбекистана в России.

С сентября 2018-го занимал должность исполняющего обязанности правления компании "Узбекнефтегаз", в феврале-сентябре 2019 года — замминистра финансов по социальным вопросам.

С сентября 2019-го до конца марта текущего года был исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана.