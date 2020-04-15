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Посол Узбекистана в Российской Федерации Бахром Ашрафханов

Бахром Ашрафханов назначен послом Узбекистана в Азербайджане

Sputnik
Политика
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19 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200415/13932574/Bakhrom-Ashrafkhanov-naznachen-poslom-Uzbekistana-v-Azerbaydzhane.html

В концу марта Ашрафханов был освобожден от должности главы Пенсионного фонда при Министерстве финансов. Накануне он совершил свой первый официальный визит в Баку в качестве нового посла республики.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. В МИД Узбекистана произошли новые кадровые назначения. 

В частности, Бахром Ашрафханов занял должность посла республики в Азербайджане. Свой первый визит в Баку в новом качестве Ашрафханов совершил накануне.

Бахром Ашрафханов
Sputnik
Глава Пенсионного фонда Узбекистана освобожден от должности

До этого он работал исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана.

Бахром Ашрафханов родился в 1969 году. В 1990-м окончил Ташкентский политехнический институт, в 1993-м— Ташкентский государственный экономический университет, а годом позднее — Университет Кентукки (США).

В 2016-2018 годах был послом Узбекистана в России.

С сентября 2018-го занимал должность исполняющего обязанности правления компании "Узбекнефтегаз", в феврале-сентябре 2019 года — замминистра финансов по социальным вопросам.

С сентября 2019-го до конца марта текущего года был исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана. 

Теги:
Азербайджан, МИД Узбекистана, Посол, Бахром Ашрафханов



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