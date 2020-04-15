Бахром Ашрафханов назначен послом Узбекистана в Азербайджане

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. В МИД Узбекистана произошли новые кадровые назначения.
В частности, Бахром Ашрафханов занял должность посла республики в Азербайджане. Свой первый визит в Баку в новом качестве Ашрафханов совершил накануне.
До этого он работал исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана.
Бахром Ашрафханов родился в 1969 году. В 1990-м окончил Ташкентский политехнический институт, в 1993-м— Ташкентский государственный экономический университет, а годом позднее — Университет Кентукки (США).
В 2016-2018 годах был послом Узбекистана в России.
С сентября 2018-го занимал должность исполняющего обязанности правления компании "Узбекнефтегаз", в феврале-сентябре 2019 года — замминистра финансов по социальным вопросам.
С сентября 2019-го до конца марта текущего года был исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана.