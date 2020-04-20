Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Евросовета

Шарль Мишель отметил эффективные меры, которые принимаются в Узбекистане по борьбе с COVID-19 и минимизации его негативного воздействия на реформы, проводимые в стране.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Европейского Совета Шарль Мишель в понедельник провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы многопланового двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

В частности, центральной темой беседы стало содействие Евросовета в борьбе с COVID-19 на территории Узбекистана.

Мишель высоко оценил и полностью поддержал эффективные меры, которые принимаются в республике для предотвращения распространения коронавируса и минимизации его негативного воздействия на проводимые в стране социально-экономические реформы.

"Шарль Мишель заявил о готовности Европейского союза оказать необходимую поддержку в борьбе с этим глобальным вызовом, проинформировал о принятом решении выделить Узбекистану финансово-техническое содействие на эти цели", - говорится в сообщении.

Также по итогам переговоров была достигнута договоренность о продолжении активных переговоров по проекту нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС). Как ожидается, документ может быть подготовлен к принятию до конца этого года.

Для справки: СРПС станет заменой договору о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Переговоры по нему начались в феврале 2019-го. Как ранее отмечал глава МИД республики Абдулазиз Камилов, Узбекистан и ЕС планируют подписать документ в этом году. Вполне возможно, что это будет сделано в ходе возможного визита Шавката Мирзиеева в Брюссель.