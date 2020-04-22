Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров провели телефонный разговор

Министры обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах не только в рамках двух государств, но и в рамках СНГ.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор.

Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Стороны отметили высокую динамику развития двусторонних отношений в сфере политики, торговли, инвестиций, культуры и других областях.

Министры также обсудили подготовку к запланированному визиту Шавката Мирзиёева в Россию.

Главы МИД также отметили важность подписания по итогам его визита Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Республики Узбекистан и Российской Федерации.

В ходе телефонного разговора Камилов и Лавров затронули и вопрос дальнейшего взаимодействия Узбекистана и России в рамках председательства республики в СНГ.

Министры также обменялись мнениями по вопросам проведения очередного третьего заседания глав внешнеполитических ведомств России и стран Центральной Азии в формате РФ+Ц5.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию вокруг COVID-19 и договорились о тесном сотрудничестве в вопросах предупреждения и преодоления последствий заболевания.