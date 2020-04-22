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Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров провели телефонный разговор

Фото: пресс-служба Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200422/13980165/Abdulaziz-Kamilov-provel-telefonnyy-razgovor-s-Sergeem-Lavrovym.html

Министры обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах не только в рамках двух государств, но и в рамках СНГ.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор.

© Sputnik / Григорий Сысоев
Сергей Лавров награжден орденом "Дустлик"

Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Стороны отметили высокую динамику развития двусторонних отношений в сфере политики, торговли, инвестиций, культуры и других областях.

Министры также обсудили подготовку к запланированному визиту Шавката Мирзиёева в Россию. 

Главы МИД также отметили важность подписания по итогам его визита Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Республики Узбекистан и Российской Федерации.

В ходе телефонного разговора Камилов и Лавров затронули и вопрос дальнейшего взаимодействия Узбекистана и России в рамках председательства республики в СНГ. 

Министры также обменялись мнениями по вопросам проведения очередного третьего заседания глав внешнеполитических ведомств России и стран Центральной Азии в формате РФ+Ц5.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию вокруг COVID-19 и договорились о тесном сотрудничестве в вопросах предупреждения и преодоления последствий заболевания.

Теги:
Сергей Лавров, Узбекистан, МИД Узбекистана, МИД РФ, Россия, Абдулазиз Камилов



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