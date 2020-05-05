Министры иностранных дел стран СНГ проведут переговоры в онлайн-режиме

В повестке виртуальной встречи министров иностранных дел Содружества развитие туризма, активизация молодежных контактов, расширение сотрудничества в области спорта и культуры. В 2020 году Узбекистан председательствует в СНГ.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. На 12 мая запланировано заседание Совета глав внешнеполитических ведомств СНГ в режиме видеоконференции. Несмотря на дистанционный характер мероприятия, министры обсудят программы и планы, реализация которых предполагает прямое общение граждан Содружества.

Так, по данным пресс-службы Исполнительного комитета СНГ , значительная часть документов, включенных в проект повестки дня заседания СМИД, касается гуманитарной тематики. Речь пойдет о проекте Стратегии международного молодежного сотрудничества государств – участников СНГ на 2021–2030 годы. Главная цель – активизация контактов молодых людей из стран Содружества.

Министры обсудят и список совместных мероприятий в области культуры на 2021–2025 годы.

Еще один проект — соглашение об учреждении и функционировании Сетевого университета Содружества Независимых Государств (СУ СНГ). Вуз будет представлять из себя сеть образовательных организаций, объединенных для реализации совместных образовательных программ.

Кроме того, на заседании СМИД СНГ обсудят Стратегию развития в области туризма на 2021–2030 годы. Документ будет способствовать консолидации усилий органов государственной власти членов Содружества, национальных туристских организаций и других субъектов туристской индустрии.

На длительный срок (2021-2030 годы) рассчитана и Стратегия развития в области физкультуры и спорта. Ее задача - расширение партнерских отношений между национальными организациями на пространстве Содружества.

Министры также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и утвердят План многоуровневых межмидовских консультаций на 2020 год. Он предполагает координацию ведомств на различных международных площадках.

Главы МИД СНГ обсудят взаимодействие в борьбе с коррупцией и создание совместной системы связи вооруженных сил государств – участников Содружества.

По предложению российской стороны, в повестку заседания СМИД СНГ внесен дополнительный вопрос о Совместном заявлении министров иностранных дел Содружества об укреплении роли международного права.