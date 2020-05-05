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Флаги стран участниц СНГ

Министры иностранных дел стран СНГ проведут переговоры в онлайн-режиме

Интернет-портал СНГ
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200505/14058808/Ministry-inostrannykh-del-stran-SNG-provedut-peregovory-v-onlayn-rezhime-.html

В повестке виртуальной встречи министров иностранных дел Содружества развитие туризма, активизация молодежных контактов, расширение сотрудничества в области спорта и культуры. В 2020 году Узбекистан председательствует в СНГ.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. На 12 мая запланировано заседание Совета глав внешнеполитических ведомств СНГ в режиме видеоконференции. Несмотря  на дистанционный характер мероприятия, министры обсудят программы и планы, реализация которых предполагает прямое общение граждан Содружества.

Флаги стран участниц СНГ
© Sputnik / Виктор Толочко
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Так, по данным пресс-службы Исполнительного комитета СНГ, значительная часть документов, включенных в проект повестки дня заседания СМИД, касается гуманитарной тематики. Речь пойдет о проекте Стратегии международного молодежного сотрудничества государств – участников СНГ на 2021–2030 годы. Главная цель – активизация контактов молодых людей из стран Содружества.

Министры обсудят и список совместных мероприятий в области культуры на 2021–2025 годы.

Еще один проект — соглашение об учреждении и функционировании Сетевого университета Содружества Независимых Государств (СУ СНГ). Вуз будет представлять из себя сеть образовательных организаций, объединенных для реализации совместных образовательных программ.

Фото: пресс-служба Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан
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Кроме того, на заседании СМИД СНГ обсудят Стратегию развития в области туризма на 2021–2030 годы. Документ будет способствовать консолидации усилий органов государственной власти членов Содружества, национальных туристских организаций и других субъектов туристской индустрии.

На длительный срок (2021-2030 годы) рассчитана и Стратегия развития в области физкультуры и спорта. Ее задача - расширение партнерских отношений между национальными организациями на пространстве Содружества.

Министры также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и утвердят План многоуровневых межмидовских консультаций на 2020 год. Он предполагает координацию ведомств на различных международных площадках.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin
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Главы МИД СНГ обсудят взаимодействие в борьбе с коррупцией и создание совместной системы связи вооруженных сил государств – участников Содружества.

По предложению российской стороны, в повестку заседания СМИД СНГ внесен дополнительный вопрос о Совместном заявлении министров иностранных дел Содружества об укреплении роли международного права.

Теги:
СМИД СНГ, Конференция, СНГ, Узбекистан



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