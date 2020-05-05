Министры иностранных дел стран СНГ проведут переговоры в онлайн-режиме

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. На 12 мая запланировано заседание Совета глав внешнеполитических ведомств СНГ в режиме видеоконференции. Несмотря на дистанционный характер мероприятия, министры обсудят программы и планы, реализация которых предполагает прямое общение граждан Содружества.
Министры обсудят и список совместных мероприятий в области культуры на 2021–2025 годы.
Еще один проект — соглашение об учреждении и функционировании Сетевого университета Содружества Независимых Государств (СУ СНГ). Вуз будет представлять из себя сеть образовательных организаций, объединенных для реализации совместных образовательных программ.
На длительный срок (2021-2030 годы) рассчитана и Стратегия развития в области физкультуры и спорта. Ее задача - расширение партнерских отношений между национальными организациями на пространстве Содружества.
Министры также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и утвердят План многоуровневых межмидовских консультаций на 2020 год. Он предполагает координацию ведомств на различных международных площадках.
По предложению российской стороны, в повестку заседания СМИД СНГ внесен дополнительный вопрос о Совместном заявлении министров иностранных дел Содружества об укреплении роли международного права.