Главы МИД Узбекистана и КНР поговорили по телефону: что обсудили министры

В частности, Абдулазиз Камилов и Ван И обговорили график и повестку дня предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Главы министерств иностранных дел Узбекистана и Китая Абдулазиз Камилов и Ван И провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе МИД РУз.

"В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств отметили важность дальнейшего укрепления узбекско-китайского всестороннего стратегического партнерства. Обсуждены график и повестка дня предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях", — говорится в публикации на официальном сайте МИД.

Также Абдулазиз Камилов и Ван И договорились о проведении по мере улучшения эпидемиологической ситуации очередного раунда межмидовских политических консультаций, заседаний профильных подкомитетов Узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

Для обсуждения актуальных аспектов двустороннего сотрудничества в условиях карантинных ограничений планируется использовать новые форматы взаимодействия.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено вопросам сотрудничества по предотвращению последствий пандемии коронавируса COVID-19.

Кроме того, министры отдельно рассмотрели механизмы содействия запуску мирного переговорного процесса в Афганистане, обменялись мнениями по взаимодействию в рамках Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества и других международных структур.