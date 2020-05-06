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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и министр иностранных дел Китая Ван И

Главы МИД Узбекистана и КНР поговорили по телефону: что обсудили министры

AFP / WU HONG
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200506/14061701/Glavy-MID-Uzbekistana-i-KNR-pogovorili-po-telefonu-chto-obsudili-ministry.html

В частности, Абдулазиз Камилов и Ван И обговорили график и повестку дня предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Главы министерств иностранных дел Узбекистана и Китая Абдулазиз Камилов и Ван И провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе МИД РУз.

"В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств отметили важность дальнейшего укрепления узбекско-китайского всестороннего стратегического партнерства. Обсуждены график и повестка дня предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях", — говорится в публикации на официальном сайте МИД.

Также Абдулазиз Камилов и Ван И договорились о проведении по мере улучшения эпидемиологической ситуации очередного раунда межмидовских политических консультаций, заседаний профильных подкомитетов Узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

Группа медицинских экспертов из Китая
Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
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Для обсуждения актуальных аспектов двустороннего сотрудничества в условиях карантинных ограничений планируется использовать новые форматы взаимодействия.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено вопросам сотрудничества по предотвращению последствий пандемии коронавируса COVID-19.

Кроме того, министры отдельно рассмотрели механизмы содействия запуску мирного переговорного процесса в Афганистане, обменялись мнениями по взаимодействию в рамках Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества и других международных структур.

Теги:
внешняя политика, политика, Ван И, Абдулазиз Камилов, Китай, КНР, Узбекистан



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