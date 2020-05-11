Мирзиёев об IT в экономике: промедлим год — потеряем 10 лет прогресса

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание и призвал ускорить процесс внедрения электронных технологий в экономическую деятельность, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Глава государства отметил, что каждый год промедления в реализации программы цифровизации экономики может стоить стране 10 лет прогресса.

По данным президента, сегодня лишь 30% из более чем 700 информационных систем в государственных органах подключены к "Электронному правительству". Из 80 ведомств, оказывающих госуслуги, лишь 27 интегрированы с Агентством государственных услуг.

Шавкат Мирзиёев поручил внедрить порядок повышения размера премиальных выплат руководителям министерств и ведомств или его снижения исходя из уровня внедрения в них информационных технологий.

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено классифицировать базы данных государственных ведомств, подключить их к межведомственной интеграционной платформе и ввести единые технологические требования для электронного взаимодействия. До конца текущего года в Ташкенте электронных медицинских карт, систем электронной больницы и неотложной медицинской помощи, введения Единого реестра социальной защиты для ведения учета социальных пособий.

Государственному налоговому комитету поручено перевести объекты торговли и обслуживания на работу с онлайн-кассовыми аппаратами, внедрить маркировку алкогольной и табачной продукции и электронные счета-фактуры. Министерству транспорта в свою очередь должно автоматизировать систему оплаты проезда, а также перевозки грузов.

Отдельное внимание уделено обеспечению скоростным интернетом социальных объектов: в детских садах с 41 до 100%, школах и лицеях — до 70%, а в организациях здравоохранения — до 100%. Для реализации этих планов предстоит в 10 раз нарастить серверные мощности. Программа по модернизации потребует консультации и участие иностранных специалистов и вложения на сумму не менее 30 миллионов долларов.

Цифровые технологии должны прийти и в сельское хозяйство. Президент поручил разработать электронные системы учета земли и воды, полностью оцифровать все процессы производства, транспортировки и реализации сельхозпродукции.

К объявленному ранее проекту "1 миллион программистов" в этом учебном году намерены привлечь 47 тысяч школьников, а обучение будет проводиться, начиная с седьмого класса.

В конце апреля было принято постановление "О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства", которое охватывает такие задачи, как развитие электронного правительства, цифровизация отраслей экономики и сельского хозяйства, организация и управление IT-парками, были полностью переданы министерству.

В рамках программы планируется реализовать 104 проекта на сумму 1,3 триллиона сумов в рамках электронного правительства, 87 проектов на сумму 5,3 триллиона сумов в реальном секторе экономики, 35 – на сумму 15,1 триллиона сумов в сфере телекоммуникаций, 18 – по IT-паркам и 24 проекта в аграрном секторе.