Саммит ШОС, как ожидается, состоится в июле — Лавров

В среду под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова проходит совещание министров иностранных дел государств-членов ШОС.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по-прежнему запланировано на 22-23 июля в Санкт-Петербурге. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления перед онлайн-совещанием глав МИД стран ШОС.

"Саммит ШОС, как ожидается, пройдет в установленные сроки, 22-23 июля в Санкт-Петербурге", — сказал Лавров.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В 2017-м лидеры государств-членов подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.

Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Предыдущий саммит ШОС прошел в Бишкеке в июне 2020 года.