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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС

Саммит ШОС, как ожидается, состоится в июле — Лавров

Sputnik / Болат Шайхинов
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200513/14121221/Sammit-ShOS-kak-ozhidaetsya-proydet-v-iyule--Lavrov.html

В среду под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова проходит совещание министров иностранных дел государств-членов ШОС.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по-прежнему запланировано на 22-23 июля в Санкт-Петербурге. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления перед онлайн-совещанием глав МИД стран ШОС.

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POOL
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"Саммит ШОС, как ожидается, пройдет в установленные сроки, 22-23 июля в Санкт-Петербурге", — сказал Лавров.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В 2017-м лидеры государств-членов подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.

Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Предыдущий саммит ШОС прошел в Бишкеке в июне 2020 года.




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