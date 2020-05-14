Президент изменил структуру Кабинета министров

Новый документ возложил дополнительные задачи на премьер-министра. Теперь ему предстоит лично руководить внедрением IT-технологий и "электронного правительства", а также обеспечением информационной безопасности.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Глава государства подписал постановление, которое предусматривает совершенствование деятельности Кабмина страны, сообщили в пресс-службе Минюста. Документом утверждена обновленная исполнительная структура Кабинета министров.

Появились должности заместителя премьер-министра по вопросам социального развития, а также советников премьер-министра – руководителей Департаментов по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности и по вопросам развития промышленности и ее базовых отраслей, а также кооперационных связей.

Вместе с тем постановлением упразднены должности заместителя и советника премьер-министра по вопросам образования и здравоохранения и по вопросам развития промышленности и кооперационных связей соответственно.

Теперь в Кабмине отсутствуют секретариаты по вопросам поддержки махалли, семьи и молодежи, культуры, духовности и общественных организаций и по вопросам образования и здравоохранения.

Их функции возьмет на себя секретариат по вопросам образования, здравоохранения, культуры, молодежи, духовности и общественных организаций, поддержки махалли и семьи.

Постановление возлагает новые задачи и на премьер-министра страны - в частности, он будет непосредственно руководить внедрением IT-технологий и "электронного правительства", обеспечением информационной безопасности, развитием телекоммуникаций, науки, научных исследований и инноваций.