В Узбекистане назначен заместитель премьера по вопросам соцразвития

Пост занял Бехзод Мусаев, который до этого был председателем Государственного налогового комитета республики.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом утвердил Бехзода Мусаева в должности заместителя премьер-министра по вопросам социального развития. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Министерства юстиции республики.

До этого назначения Мусаев был председателем Государственного налогового комитета. На этом посту его сменил Шерзод Кудбиев, тоже в соответствии с указом главы государства.

Кудбиев ранее занимал пост советника президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти. По данным Минюста, ему присвоено звание "Государственный советник налоговой службы III ранга".

Биографические справки

Бехзод Анварович Мусаев родился в 1973 году в Ташкенте. Окончил Ташкентский государственный экономический университет (специальность — экономист), в 2004-м — Высшую школу бизнеса при Академии государственного и общественного строительства при президенте (специальность — управление бизнесом). Кандидат экономических наук.

Начал трудовую деятельность в 1995 году в Национальном банке Узбекистана. В 1998-2002 годах работал в Министерстве финансов: прошел путь от начальника отдела до начальника Главного управления. В Минфине осуществлял контроль за рынком государственных ценных бумаг, а затем — за финансированием учреждений науки и социальной сфер.

В 2002 году перешел на работу в Счетную палату, с 2006-го по 2010-й занимал пост ее председателя. В 2010-2011 годах работал первым заместителем председателя Государственного налогового комитета, второй раз был назначен на эту должность в 2018-м, а с декабря того же года — глава ГНК.

Тринадцатого мая 2020 года утвержден на должность заместителя премьер-министра по вопросам социального развития.

Шерзод Давлятович Кудбиев родился в 1981 году в Фергане. Окончил Ферганский политехнический институт (специальность — финансы и кредит).

В 2007-2010 годах занимал различные посты в Министерстве труда и социальной защиты. В 2010-м перешел в Сводный информационно-аналитический департамент Кабинета министров. Затем вернулся в Минтрудсоцзащиты — с 2012 по 2015 год был директором подведомственного Республиканского научного центра занятости населения, охраны труда и соцзащиты населения.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Шерзод Кудбиев

В 2015-16 годах работал заместителем руководителя Сводного информационно-аналитического департамента Кабмина по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований, привлечения иностранных инвестиций и комплексного развития территорий.

В 2016-18 годах — хоким Мирзо-Улугбекского района Ташкента. Затем возглавлял Министерство занятости и трудовых отношений. С августа 2019-го — советник президента по вопросам госслужбы и взаимодействия с представительными органами власти.

Тринадцатого мая 2020 года назначен на должность председателя Государственного налогового комитета.