Работу узбекского парламента в сфере прав человека высоко оценили в мире

Межпарламентский союз одобрил меры парламента Узбекистана, связанные с внедрением международных стандартов в области прав человека на национальном уровне.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Узбекские парламентарии организовали видеоконференцию с участием международных и национальных организаций, в рамках которой в обзорном режиме был рассмотрен процесс выполнения Международного пакта о гражданских и политических правах (Многосторонний документ, принятый Генассамблеей ООН в 1966 году).

Как сообщает МПС, в ходе беседы участниками были затронуты следующие основные аспекты: развитие гражданского общества и культуры верховенства закона, реформа пенитенциарной системы, независимость судебной власти, искоренение детского труда, обеспечение гендерного равенства и борьба с коррупцией.

Важно отметить, что парламент Узбекистана довольно активно продвигает вопрос обеспечения прав человека, о чем свидетельствует разработанный механизм парламентского надзора за защитой прав человека и выполнением рекомендаций ООН в 2018 году.

План действий по сотрудничеству с правозащитными механизмами ООН был принят законодательным органом, опубликовавшим впоследствии свой первый в истории парламентский доклад по правам человека.

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Узбекский парламент в сотрудничестве с Национальным центром по правам человека сыграл важную роль в создании механизма по предупреждению пыток и принятию мер по прекращению принудительного труда.

Видеоконференция была организована на фоне принятия нового закона о гражданстве, который даст возможность людям, проживающим в Узбекистане (49 тысяч человек), обрести гражданство страны.

На протяжении 10 лет проблема "безгражданства" остается актуальной и приоритетной областью деятельности МПС, который в 2018 году, совместно с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, опубликовал руководство для политиков и законодателей – "Передовой опыт в области законов о гражданстве для предотвращения и сокращения безгражданства", которое призывает к эффективной помощи в уменьшении и предотвращении новых случаев возникновения "безгражданства".

МПС ведет тесное сотрудничество с парламентами всего мира в деле защиты прав человека и оказывает содействие другим странам в принятии их парламентами конвенций о правах человека и эффективной имплементации национальных законов в этой сфере.

Союз предоставляет парламентариям необходимую информацию, знания и тренинги с целью повышения защиты права человека, в особенности женщин, детей, меньшинств и коренных народов.

Напомним: Узбекистан возобновил свое членство на 137-й Ассамблее Межпарламентского Союза в 2017 году.