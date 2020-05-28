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Граница Узбекистана и Афганистана

США поддерживают идею создания СЭЗ на границе Афганистана и Узбекистана

© Flickr / Arian Zwegers
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200528/14228403/SShA-podderzhivayut-ideyu-sozdaniya-SEZ-na-granitse-Afganistana-i-Uzbekistana.html

Стороны заявляют о приверженности содействию развитию торговли между Афганистаном и Узбекистаном.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. США поддерживают идею создания свободной экономической зоны (СЭЗ) на границе Афганистана и Узбекистана, а также проекты по строительству железных дорог и развитию электросетей в Центральноазиатском регионе, сообщает РИА Новости.

Соответствующая позиция отражена в совместном трехстороннем заявлении, принятом по итогам видеоконференции в среду с участием замгоссекретаря Дэвида Хейла, главы МИД Афганистана Мохаммеда Ханифа Атмара и главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова.

В заявлении стороны заявляют о приверженности содействию развитию торговли между Афганистаном и Узбекистаном, в том числе "путем развития свободной экономической зоны на пограничном переходе Термез".

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Также стороны готовы обсуждать строительство железных дорог, связывающих Узбекистан с портами Пакистана и за его пределами. В частности, речь идет о целесообразности строительства железных дорог по маршрутам Мазари-Шариф-Герат-Бахрамча и Мазари-Шариф-Кабул-Торхам.

Участники конференции заявили о поддержке региональных энергетических проектов, таких как CASA-1000 (проект по передаче электроэнергии и торговле в Центральной и Южной Азии), Центральноазиатский региональный рынок электроэнергии (CAREM), многосторонние проекты по передаче электроэнергии банка развития, трубопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и строительство 500-киловольтной линии электропередачи Сурхан-Пули-Хумри (Ходжа-Алван).

Теги:
СЭЗ, США, США, Узбекистан, Узбекистан, Афганистан, Афганистан



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