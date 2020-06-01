Вновь назначенный посол Узбекистана в Кыргызстане приступил к своим обязанностям

До нынешней должности Хуршид Мирзахидов возглавлял Национальную телерадиокомпанию Узбекистана, а также работал заместителем председателя Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта РУз.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Пресс-служба МИДа сообщила о назначении Хуршида Мирзахидова на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Кыргызской Республике. Два дня назад - 30 мая 2020 года - Мирзахидов прибыл в г. Бишкек.

Ранее назначенец возглавлял Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, после - занимал должность председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

А перед новым назначением работал заместителем председателя Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта РУз.