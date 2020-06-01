16:48 01 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

Вновь назначенный посол Узбекистана в Кыргызстане приступил к своим обязанностям

© Sputnik / Алексей Даничев
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (363)
112 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200601/14264197/Vnov-naznachennyy-posol-Uzbekistana-v-Kyrgyzstane-pristupil-k-svoim-obyazannostyam-.html

До нынешней должности Хуршид Мирзахидов возглавлял Национальную телерадиокомпанию Узбекистана, а также работал заместителем председателя Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта РУз.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Пресс-служба МИДа сообщила о назначении Хуршида Мирзахидова на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Кыргызской Республике. Два дня назад - 30 мая 2020 года - Мирзахидов прибыл в г. Бишкек.

Ранее назначенец возглавлял Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, после - занимал должность председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

А перед новым назначением работал заместителем председателя Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта РУз.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (363)
Теги:
МИД Узбекистана, Узбекистан, Посол, Кыргызстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
США в огне: разгромы и беспорядки из-за убитого полицейскими Флойда — фото
Как Америку накрыла волна протестов - видео
Статистика детской преступности в Узбекистане за последние 3 года
Недетские шалости: несовершеннолетних преступников стало меньше

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться