Эмомали Рахмон приедет на парад Победы в Москву

Ранее свое участие в торжественном мероприятии уже подтвердили главы Казахстана, Кыргызстана, Абхазии, Молдовы, Южной Осетии.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Таджикский лидер Эмомали Рахмон примет участие в параде Победы, который состоится 24 июня в Москве, сообщили РИА Новости в Исполнительном аппарате главы республики.

"Президент Таджикистана 24 июня в Москве будет наблюдать за военным парадом, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Приглашение на парад от президента РФ Владимира Путина было получено по дипломатическим источникам и с благодарностью принято", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас обе стороны прорабатывают организационные вопросы поездки президента Таджикистана в Москву.

Ранее свое участие в параде в российской столице уже подтвердили главы Казахстана, Кыргызстана, Абхазии, Молдовы, Южной Осетии.

Напомним, в этом году в России все массовые мероприятия к 75-летию Победы, запланированные на 9 мая, были перенесены на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса. Двадцать шестого мая Владимир Путин приказал начать подготовку к параду Победы 24 июня. Он поручил обеспечить самые строгие требования безопасности.

До того как парад был перенесен, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев тоже получил приглашение на торжественное мероприятие. Первый замглавы МИД республики Ильхом Неъматов заявил, что глава государства, вероятнее всего, примет участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве. Однако окончательное решение еще не принято.