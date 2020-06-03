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Чиновник выходит из кабинета

В Узбекистане меняется система оценки эффективности руководства госорганов

Sputnik / Дмитрий Астахов
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200603/14275503/V-Uzbekistane-izmenitsya-sistema-otsenki-effektivnosti-rukovodstva-gosorganov.html

Глава республики подписал указ об улучшении позиций страны в международных рейтингах и индексах, а также внедрении нового механизма системной работы с ними в государственных органах и организациях.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Руководству государственных органов Узбекистана с целью улучшение позиций страны в приоритетных международных рейтингах и индексах установили ключевые показатели эффективности (KPI), пишет Norma.uz. Это предусмотрено указом главы государства, подписанным 2 июня.

Чтобы достичь данных показателей, ответственные министерства и ведомства должны разработать и представить на утверждение в создаваемый Республиканский совет по работе с международными рейтингами и индексами:

  • программы организационных мер, подлежащие реализации во второй половине 2020 года (в месячный срок);
  • программы организационных мер, подлежащих реализации в следующем году (ежегодно до 1 декабря).

Указанные документы должны содержать практические предложения по достижению необходимых показателей в очередном издании международных рейтингов и индексов, а также механизмы взаимного сотрудничества с публикующими их организациями и источниками информации, используемыми при их составлении.

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По итогам каждого квартала первые руководители ответственных госорганов должны предоставлять в рабочие органы совета информацию о реализуемых в стране реформах с необходимыми статистическими данными и другими материалами (до 15 числа следующего месяца), а также отчитываться о реализованных мерах по достижению KPI в соответствующих международных рейтингах и индексах на заседаниях совета под руководством председателя или его заместителя (до 30 числа следующего месяца).

Рабочие органы упомянутого выше Республиканского совета по работе с международными рейтингами и индексами — министерства финансов и юстиции.

Данный совет будет:

  • проводить системный анализ уровня социально-экономического и политико-правового развития республики, учитывать коренные преобразований в различных сферах, а также устранять проблемы, препятствующие эффективной работе в данном направлении;
  • продвигать инициативы по совершенствованию системы госвласти и управления, демократизации общества, реализации реформ в сфере государственного и общественного строительства, основанных на передовом зарубежном опыте;
  • проводить комплексную оценку нормативных правовых актов и их проектов, направленных на регулирование различных сфер жизни государства и общества, с точки зрения их влияния на позиции страны.

Запуск портала "Республика Узбекистан в международных рейтингах", в соответствии с указом, перенесен на 1 октября 2020-го. 

За последние четыре года в республика поднялась в "Индексе экономической свободы" на 52 позиции, "Индексе эффективности логистики" — на 19, индексе Doing Business — на 18, а в рейтинге "Классификация страновых рисков" ОЭСР — перешла из шестой группы в пятую.

Теги:
Указ, система KPI, госорганы, Узбекистан



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