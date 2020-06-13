Камилов обсудил с коллегами из Центральной Азии и ЕС борьбу с COVID-19

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в пятницу принял участие в министерской встрече "Европейский Союз — Центральная Азия". Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

"Главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обменялись мнениями по актуальным вопросам межрегионального взаимодействия в различных сферах", — говорится в публикации на сайте МИД.

Абдулазиз Камилов рассказал участникам встречи о мерах, которые принимаются в Узбекистане для противодействия распространению коронавируса, а также о борьбе с его негативными социальными и экономическими последствиями. Он подчеркнул, что республика активно сотрудничает с международными организациями и другими странами. В частности, идет работа по координации совместных усилий на региональном уровне.

Также Камилов отметил намерение Узбекистана интенсифицировать диалог с Евросоюзом в приоритетных областях, в том числе путем заключения Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Министр выразил поддержку Стратегии ЕС по Центральной Азии и подчеркнул важность реализации инициативы РУз о проведении в Ташкенте Министерской конференции "Европейский Союз — Центральная Азия". Ожидается, что она поспособствует продвижению совместных проектов в сфере торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, цифровизации и других перспективных областях.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено афганской проблематике, отметили в МИД.