Камилов обсудил с коллегами из Центральной Азии и ЕС борьбу с COVID-19

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в пятницу принял участие в министерской встрече "Европейский Союз — Центральная Азия". Мероприятие прошло в формате видеоконференции.
"Главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обменялись мнениями по актуальным вопросам межрегионального взаимодействия в различных сферах", — говорится в публикации на сайте МИД.
Абдулазиз Камилов рассказал участникам встречи о мерах, которые принимаются в Узбекистане для противодействия распространению коронавируса, а также о борьбе с его негативными социальными и экономическими последствиями. Он подчеркнул, что республика активно сотрудничает с международными организациями и другими странами. В частности, идет работа по координации совместных усилий на региональном уровне.
Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено афганской проблематике, отметили в МИД.