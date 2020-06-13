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Алишер Курманов, председатель комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма

Алишер Курманов стал послом Узбекистана в Украине

Sputnik / Юрий Корсунцев
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200613/14336289/Alisher-Kurmanov-stal-poslom-Uzbekistana-v-Ukraine.html

Ранее Курманов был председателем комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Назначен новый посол Узбекистана в Украине, им стал Алишер Курманов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

"Тринадцатого июня из Ташкента в Киев отбыл вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Украине Алишер Курманов", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

До этого назначения Курманов с 2017 года работал председателем комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма.

Предыдущим послом РУз в Украине был Алишер Абдуалиев.

Напомним, дипмиссия Украины в Узбекистане начала работу в 1993 году. Посольство Узбекистана в Украине открылось в 1995-м. Оно находится в Киеве по адресу: улица Владимирская, дом 16.

Теги:
внешняя политика, Посол, политика, Украина, Узбекистан



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