Алишер Курманов стал послом Узбекистана в Украине

Ранее Курманов был председателем комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Назначен новый посол Узбекистана в Украине, им стал Алишер Курманов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

"Тринадцатого июня из Ташкента в Киев отбыл вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Украине Алишер Курманов", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

До этого назначения Курманов с 2017 года работал председателем комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма.

Предыдущим послом РУз в Украине был Алишер Абдуалиев.

Напомним, дипмиссия Украины в Узбекистане начала работу в 1993 году. Посольство Узбекистана в Украине открылось в 1995-м. Оно находится в Киеве по адресу: улица Владимирская, дом 16.