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Флаги государств СНГ. Архивное фото

В Ташкенте начали готовиться к ряду форумов и выставок стран СНГ

Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200617/14355685/V-Tashkente-nachali-gotovitsya-k-ryadu-forumov-i-vystavok-stran-SNG.html

Узбекистан с 1 января председательствует в СНГ. Республика наметила в общей сложности около 70 мероприятий различного уровня и формата.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Власти Узбекистана начали подготовку к туристическому и экономическому форумам, а также выставкам стран СНГ, запланированным в Ташкенте на 9-13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията. 

Узбекистан с 1 января председательствует в СНГ.

"В Ташкенте 9-13 сентября 2020 года планируется провести "Неделю бизнес-инициатив" государств-членов Содружества Независимых Государств", — говорится в публикации в Telegram-канале хокимията. План подготовки к проведению мероприятий утвержден распоряжением правительства республики.

В рамках недели запланированы туристический и экономический форумы стран СНГ, а также три выставки — экспортного потенциала, продовольственных и сельскохозяйственных товаров, народного и прикладного искусства стран Содружества. Кроме того, намечены встречи в формате B2B и B2G.

Флаги стран СНГ
© Sputnik / Дмитрий Астахов
Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет 6 ноября в Узбекистане
Власти Узбекистана 29 мая организовали очередную встречу Совета глав правительств стран СНГ по видеосвязи из-за пандемии коронавируса COVID-19. Следующее заседание планируется провести 6 ноября в Узбекистане. Кроме того, под председательством Ташкента в рамках СНГ в этом году состоялись заседания Экономического совета, Совета министров иностранных дел, Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий стран Содружества.

Ранее в МИД РУз сообщали, что в период председательства Узбекистана в СНГ планируется подготовка и принятие более десяти концептуальных документов, направленных на дальнейшее развитие многостороннего взаимодействия. Узбекская сторона также наметила около 70 мероприятий различного уровня и формата.

Теги:
Экономика, политика, Ташкент, Узбекистан, СНГ



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