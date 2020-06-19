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Феруза Махмудова назначена послом Узбекистана в Израиле

Феруза Махмудова назначена послом Узбекистана в Израиле

Сенат Узбекистана
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200619/14373702/Feruza-Makhmudova-naznachena-poslom-Uzbekistana-v-Izraile.html

До назначения Феруза Махмудова работала начальником главного управления двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел.

ТАШКЕНТ, 19 июн -Sputnik. Послом Узбекистана в Израиле назначена Феруза Махмудова, сообщает сенат.

В ходе пятого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса рассмотрен вопрос о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Израиле. 

"Наряду с почетной миссией это также высокая ответственность. Кроме того, признание ее достойной на столь ответственную должность является символом высокого доверия и признания женщин в нашей стране. Надеемся, что впредь мы неоднократно будем свидетелями такого внимания и признания. Так как узбекские женщины достойны этого", — подчеркнула Председатель Сената Танзила Нарбаева.

До назначения Феруза Махмудова работала начальником главного управления двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Израиль, Посол



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