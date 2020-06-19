Феруза Махмудова назначена послом Узбекистана в Израиле

В Узбекистане за сутки зафиксировано 190 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечились от инфекции 107 человек. В Ташкенте после празднования дня рождения у 13 граждан диагностировали COVID-19.

Соглашение предусматривает, что иностранцы, имеющие белорусскую визу, смогут въезжать на территорию РФ и пребывать там вплоть до окончания срока ее действия, аналогичные правила касаются и иностранцев с российской визой в РБ.