Феруза Махмудова назначена послом Узбекистана в Израиле

ТАШКЕНТ, 19 июн -Sputnik. Послом Узбекистана в Израиле назначена Феруза Махмудова, сообщает сенат.
В ходе пятого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса рассмотрен вопрос о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Израиле.
"Наряду с почетной миссией это также высокая ответственность. Кроме того, признание ее достойной на столь ответственную должность является символом высокого доверия и признания женщин в нашей стране. Надеемся, что впредь мы неоднократно будем свидетелями такого внимания и признания. Так как узбекские женщины достойны этого", — подчеркнула Председатель Сената Танзила Нарбаева.
До назначения Феруза Махмудова работала начальником главного управления двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел.