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Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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932121
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200622/14390458/Mirziev-posetit-Rossiyu-s-rabochim-vizitom.html

Глава республики пробудет в РФ два дня. В программе — переговоры на высшем уровне и участие в параде Победы.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23-24 июня посетит Москву с рабочим визитом по приглашению российского коллеги Владимира Путина, сообщили в пресс-службе главы республики.

Минобороны Узбекистана
Впервые на параде: узбекские военные пройдут по Красной площади
На первый день запланировано проведение двусторонних переговоров на высшем уровне.

"Будут рассмотрены актуальные вопросы узбекско-российского многопланового сотрудничества", — говорится в публикации.

Двадцать четвертого июня узбекский лидер примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Великой Победы над фашизмом.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

Теги:
Владимир Путин, Москва, Россия, Шавкат Мирзиёев



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