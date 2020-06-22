Мирзиёев посетит Россию с рабочим визитом

Глава республики пробудет в РФ два дня. В программе — переговоры на высшем уровне и участие в параде Победы.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23-24 июня посетит Москву с рабочим визитом по приглашению российского коллеги Владимира Путина, сообщили в пресс-службе главы республики.

На первый день запланировано проведение двусторонних переговоров на высшем уровне.

"Будут рассмотрены актуальные вопросы узбекско-российского многопланового сотрудничества", — говорится в публикации.

Двадцать четвертого июня узбекский лидер примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Великой Победы над фашизмом.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.