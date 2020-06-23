Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву — как встретили главу государства

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.
- Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в МосквуПресс-служба президента Узбекистана
- Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в МосквуПресс-служба президента Узбекистана
- Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в МосквуПресс-служба президента Узбекистана
- Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в МосквуПресс-служба президента Узбекистана
- Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в МосквуПресс-служба президента Узбекистана
В столичном аэропорту Внуково Мирзиёева встречали официальные представители российского правительства.
На повестке дня — переговоры с Путиным, которые, как ожидается, пройдут в Кремле сегодня вечером.
Завтра Мирзиёев примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Великой Победы над нацизмом.
На парад также прибудут президенты Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Абхазии и Южной Осетии.
Однако главы ряда государств — Азербайджана, Туркменистана и Армении — не примут участие в торжестве. Отмечается, что причины так или иначе связаны с пандемией COVID-19.