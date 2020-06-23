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Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву — как встретили главу государства

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200623/14398562/Shavkat-Mirziev-pribyl-v-Moskvu--kak-vstretili-glavu-gosudarstva.html

Президента встречали официальные представители правительства России. Сегодня вечером в Кремле состоятся двусторонние переговоры на высшем уровне.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

  • Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Москву
    Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Москву
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Москву
    Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Москву
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Москву
    Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Москву
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Москву
    Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Москву
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Москву
    Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Москву
    Пресс-служба президента Узбекистана
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Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Москву

В столичном аэропорту Внуково Мирзиёева встречали официальные представители российского правительства.

На повестке дня — переговоры с Путиным, которые, как ожидается, пройдут в Кремле сегодня вечером.

Завтра Мирзиёев примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Великой Победы над нацизмом.

На парад также прибудут президенты Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Абхазии и Южной Осетии.

Однако главы ряда государств — Азербайджана, Туркменистана и Армении — не примут участие в торжестве. Отмечается, что причины так или иначе связаны с пандемией COVID-19.

Теги:
Владимир Путин, официальный визит, Россия, Москва, Шавкат Мирзиёев



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