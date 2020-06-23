Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву — как встретили главу государства

Президента встречали официальные представители правительства России. Сегодня вечером в Кремле состоятся двусторонние переговоры на высшем уровне.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву с рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Москву Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Москву Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Москву Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Москву Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Москву Пресс-служба президента Узбекистана 1 / 5 Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Москву

В столичном аэропорту Внуково Мирзиёева встречали официальные представители российского правительства.

На повестке дня — переговоры с Путиным, которые, как ожидается, пройдут в Кремле сегодня вечером.

Завтра Мирзиёев примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Великой Победы над нацизмом.

На парад также прибудут президенты Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Абхазии и Южной Осетии.

Однако главы ряда государств — Азербайджана, Туркменистана и Армении — не примут участие в торжестве. Отмечается, что причины так или иначе связаны с пандемией COVID-19.